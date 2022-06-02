«Під щільним обстрілом забезпечив відхід групи»: на війні загинув син екскомандувача Нацгвардії

У Львові попрощались з командиром окремого загону спеціального призначення Західного територіального управління Національної гвардії України полковником Владиславом Аллеровим. Його батько генерал-полковник Юрій Аллеров — колишній командувач Нацгвардії України (2015−2019 рр.).

37-річний львів’янин Владислав Аллеров захищав Україну з 2014-го року та був одним з перших учасників АТО під час штурму Слов’янська. Він загинув 30 травня під артилерійським обстрілом ворога на Харківщині.

Полковник Аллеров загинув 30 травня під артилерійським обстрілом ворога на Харківщині

«Група полковника вступила у вогневий контакт з противником та знищила ворога. Бойові групи відважно давали відсіч та стримували прорив окупаційних військ. Бої велись під час сильних артилерійських обстрілів, — повідомили у пресслужбі Нацгвардії України. — Полковник Аллеров побачив, що один із побратимів отримав осколкове поранення нижніх кінцівок, миттєво кинувся йому на допомогу, наклавши турнікети, пораненого товариша передав групі евакуації та продовжив запеклий бій. Щільним вогнем, не шкодуючи себе, Владислав під обстрілом ворожої артилерії та мінометів забезпечив відхід групи. На жаль, саме тоді він отримав поранення, несумісні з життям».

Перед похованням поминальна служба відбулась у Гарнізонному храмі Петра і Павла. Поховали героя на Личаківському кладовищі…

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