В Україні різко похолодає, а грози накриють майже всі регіони

Початок червня в Україні видався дощовим, проте теплим, а місцями й спекотним. Хоча найближчими днями очікується короткочасне похолодання.

За прогнозами синопткині Наталії Діденко, у п'ятницю, 3 червня, протягом дня температура повітря очікується до +23+27 градусів. У південній частині та на сході країни — до +26+31 градусу. У західних областях прохолодніше — до +20+25 градусів. Вітер — північний, північно-східний, 5−12 м/с.



Після грозової ночі опади вдень періодично очікуються на Сумщині, Харківщині, Полтавщині, місцями в Луганської області. На більшій частині України — сухо та переважно сонячно.

У Києві вдень — до +22+24 градусів, невеликий дощ можливий уночі, вдень сонячно.

«Кому хочеться побільше дощу та поменше градусів — у Києві в неділю очікується похолодання та серйозніші опади» , — прогнозує Наталія Діденко.

Фото М.Діденка

Короткочасне похолодання 5 червня прогнозують і в Укргідрометцентрі. Очікується, що середня денна температура в країні знизиться до +17+19 градусів. А потім знову потеплішає. У найближчі дні місцями очікуються дощі з грозами.

Фото Укргідрометцентру

Фото Укргідрометцентру

Фото Укргідрометцентру

Фото Укргідрометцентру

Фото Укргідрометцентру

Раніше заступник начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня прогнозувала, що з 6 по 9 червня ночами очікується 12−18 вище за нуль, вдень плюс 21−27, на півдні країни очікується спекотна погода з температурою 26−30 градусів тепла.

Фото Pixabay

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