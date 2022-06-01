Останні дні весни, як повідомляли раніше «ФАКТИ», посилаючись на прогноз синоптиків, ознаменувалися циклоном, який приніс до частини областей України опади. А чого варто очікувати у червні? Із цим запитанням «ФАКТИ» звернулися до відомих синоптиків.

У середу, 1 червня, грози очікуються на заході, сході та місцями на півночі, а також півдні, швидкість вітру — близько 12 метрів за секунду. Вдень на заході місцями стовпчики термометрів опустяться до позначок плюс 19, а ось на півдні та сході місцями повітря прогріється до 31 градуса тепла.

У четвер, 2 червня, грозові дощі можливі на півночі та в центрі, а також місцями на заході та півдні, швидкість вітру — близько 12 метрів за секунду. Вдень на заході подекуди стовпчики термометрів опустяться до позначок плюс 24, а ось на півдні місцями повітря прогріється до 32 градусів тепла.

У п'ятницю, 3 червня, невеликий дощ можливий місцями на півночі, сході, у центрі та півдні, швидкість вітру — близько 10 метрів за секунду. Вдень у Сумській області стовпчики термометрів опустяться до позначок плюс 20, на півдні та сході місцями повітря прогріється до 31 градуса тепла.

У суботу, 4 червня, очікується суха погода, швидкість вітру — близько 10 метрів за секунду. Вдень на Сумщині стовпчики термометрів опустяться до позначок плюс 22, на півдні місцями повітря прогріється до 31 градуса тепла.

У неділю, 5 червня, грозові дощі практично у багатьох районах країни, швидкість вітру — близько 12 метрів за секунду. Вдень на заході подекуди стовпчики термометрів опустяться до позначок плюс 22, на півдні місцями повітря прогріється до 33 градусів тепла.

— У період з 6 по 9 червня очікується поле високого тиску, яке принесе переважно суху погоду, правда 6 червня на північному сході країни, 8 червня у південній частині, а 9 червня і в центральних областях можлива нестабільна погода: місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами, — розповіла «ФАКТАМ» заступник начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня. — Температура в цей період буде тепла: ночами очікується 12−18 вище за нуля, вдень плюс 21−27, на півдні країни очікується спекотна погода з температурою 26−30 градусів тепла.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що народний синоптик Володимир Деркач зазначив, що наступне літо здивує багатьох українців своїми «сюрпризами»: погода змінюватиметься досить часто, і іноді ці зміни набудуть радикального характеру.

«Літо 2022 року збереже тенденцію глобального потепління, але, на мій погляд, цього року воно не набере великих обертів, а як би зупиниться на цьому піку, якого досягло раніше в минулі роки», — зазначає Деркач.

За прогнозом народного синоптика, цього року влітку спостерігатимуться різкі зміни погодних умов. Так, червень порадує помірним теплом, усередині яких буде і 2−3 періоди спеки. Але ось у липні на українців чекає погодна «черхарда»: на зміну спеці прийдуть досить потужні дощі та шквали. І лише серпень (особливо його перша половина) порадує справжньою літньою погодою. Хоча ближче до осені можна чекати дощів та прохолоди.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що обов'язково потрібно зробити на дачі у червні, щоб отримати рясні врожаї.

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