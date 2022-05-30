Готуйте парасольки — в Україну зайшов циклон: кому найближчими днями не пощастить з погодою
У понеділок, 30 травня, циклон з атмосферними фронтами приніс у частину областей України опади.
«У північних регіонах, у тому числі у Києві, на заході, місцях у центральних регіонах, на Одещині та Миколаївщині пройдуть короткочасні дощі та грози. При грозах можливі шквали. У східній частині України, у регіоні Херсона, Запоріжжя, у Дніпрі з районами, у Криму переважатиме суха погода», — прогнозує синопткиня Наталія Діденко.
День буде досить теплим, а місцями і спекотним — у більшості областей температура повітря очікується до +20+25 градусів, а у східних регіонах, на південному сході, у Дніпрі з районами — до +25+30 градусів.
На заході буде прохолодніше — до +18+23 градусів.
У Києві 30 травня — короткочасні дощі з грозами, вітер часом може посилюватися до сильного. Температура вдень — до +22 +23 градусів.
До п'ятниці, 3 червня, дощі не покинуть територію України, проте їхня географія постійно змінюватиметься.
Раніше заступниця начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня прогнозувала, що у період з 30 травня по 2 червня очікується нестійка погода з грозовими дощами різної інтенсивності. Буде тепло — вночі до +10+16 градусів, вдень — до +17+23 градусів.
А народний синоптик Володимир Деркач стверджував, що «червень порадує помірним теплом із двома-трьома періодами спеки».
Фото Pixabay335
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