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Погода

Готуйте парасольки — в Україну зайшов циклон: кому найближчими днями не пощастить з погодою

10:00 30 травня 2022
Дощ

У понеділок, 30 травня, циклон з атмосферними фронтами приніс у частину областей України опади.

«У північних регіонах, у тому числі у Києві, на заході, місцях у центральних регіонах, на Одещині та Миколаївщині пройдуть короткочасні дощі та грози. При грозах можливі шквали. У східній частині України, у регіоні Херсона, Запоріжжя, у Дніпрі з районами, у Криму переважатиме суха погода», — прогнозує синопткиня Наталія Діденко.

День буде досить теплим, а місцями і спекотним — у більшості областей температура повітря очікується до +20+25 градусів, а у східних регіонах, на південному сході, у Дніпрі з районами — до +25+30 градусів.

На заході буде прохолодніше — до +18+23 градусів.

У Києві 30 травня — короткочасні дощі з грозами, вітер часом може посилюватися до сильного. Температура вдень — до +22 +23 градусів.

До п'ятниці, 3 червня, дощі не покинуть територію України, проте їхня географія постійно змінюватиметься.

Фото Укргідрометцентру

Фото Укргідрометцентру

Фото Укргідрометцентру

Фото Укргідрометцентру

Фото Укргідрометцентру

Раніше заступниця начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня прогнозувала, що у період з 30 травня по 2 червня очікується нестійка погода з грозовими дощами різної інтенсивності. Буде тепло — вночі до +10+16 градусів, вдень — до +17+23 градусів.

А народний синоптик Володимир Деркач стверджував, що «червень порадує помірним теплом із двома-трьома періодами спеки».

Фото Pixabay

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