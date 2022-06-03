США і ЄС остаточно затвердили нові санкції проти росії: що відомо про жорсткі заходи, що набули чинності

У п'ятницю, 3 червня, Рада ЄС остаточно затвердила шостий пакет санкцій щодо росії. Як і очікувалося, він включає часткове ембарго на постачання російської нафти. Упродовж пів року країни Євросоюзу планують повністю перестати імпортувати сиру російську нафту, протягом восьми місяців — нафтопродукти з Росії. Але поки що йдеться про нафту, яка перевозиться морем. Постачання трубопровідної нафти як виняток дозволено.

Крім того, будуть відключені від міжнародної платіжної системи SWIFT Сбербанк, Россільгоспбанк та Московський кредитний банк.

Вводиться заборона мовлення на території ЄС телеканалів Росія РТР/РТР Планета, Росія 24, ТВ Центр-Міжнародний.

Також буде введена заборона на консалтингові, аудиторські та піар-послуги для росії, буде обмежено надання хмарних послуг.

На день раніше про новий пакет санкцій оголосили Сполучені Штати. Міністерство торгівлі США 2 червня внесло до списку санкцій ще понад 70 російських та білоруських підприємств. В основному це авіаційні заводи, суднобудівні та науково-дослідні інститути. До цього списку, зокрема, потрапили «Авіаційний комплекс імені Іллюшина», «Дослідно-конструкторське бюро імені Яковлєва», Центральне конструкторське бюро морської техніки «Рубін», Морське бюро машинобудування «Малахіт», Морське конструкторське бюро «Діамант», компанія «Газпром нафта шельф», Головне управління глибоководних досліджень Міноборони Росії та ряд структур РАН.

Білий дім наголошує, що ці обмеження вводяться в рамках зусиль, спрямованих на позбавлення російського оборонного сектора доступу до американських військових технологій та «перетворення росії на світового фінансового ізгоя».

Всього після 24 лютого до списку санкцій Міністерства торгівлі США було внесено 322 підприємства у зв'язку з їхньою підтримкою російського військового вторгнення в Україну.

Свій «чорний» список має і Міністерство фінансів США. 2 червня до нього було внесено імена 17 росіян. Зокрема, під санкціями опинилися бізнесмен Год Нісанов, якого було названо одним із найбагатших людей у Європі, підприємець та вчений Євген Новицький, голова АТ «Росгео» Сергій Горков.

А ось і ті, чиї імена добре відомі у всьому світі: офіційний представник МЗС росії Марія Захарова, віолончеліст і особистий друг путіна Сергій Ролдугін, на якого оформлені багато офшорних компаній, підприємець Олексій Мордашов та члени його родини.

«Війна президента путіна проти України також є нападом на принципи суверенітету та територіальної цілісності, закріплені у Статуті ООН. Україна веде доблесну боротьбу на захист свого народу та своєї незалежності за безпрецедентної допомоги з боку Сполучених Штатів та країн усього світу. Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати народ України, одночасно домагаючись притягнення до відповідальності президента путіна та тих, хто сприяє російській агресії», — заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, коментуючи поповнення списків санкцій.

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