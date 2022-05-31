Лідерам ЄС вдалося погодити ембарго на російську нафту: про що домовилися у Брюсселі

Пізно ввечері 30 травня на позачерговому саміті ЄС у Брюсселі лідерам країн Євросоюзу вдалося досягти компромісу щодо введення ембарго на російську нафту. Прорив у вирішенні цього питання, без чого було неможливе затвердження шостого пакета санкцій проти путінського режиму, став несподіванкою. Спекотна дискусія тривала майже місяць. Ще вдень багато учасників саміту були налаштовані дуже песимістично. Головною перешкодою була жорстка позиція прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. «Згоди немає взагалі», — заявив він журналістам у Брюсселі.

«Європейська рада згодна з тим, що шостий пакет санкцій проти Росії пошириться на сиру нафту та нафтопродукти, що поставляються з Росії до держав-членів ЄС, з тимчасовим винятком для сирої нафти, що постачається трубопроводом», — йдеться у підсумковій заяві саміту, який формально називають Європейською радою.

Зазначимо, що поки що йдеться про політичні домовленості, на підставі яких і буде прийнято шостий пакет санкцій. Щоб прискорити процес, вже 1 червня зберуться разом постійні представники країн ЄС. Про це на нічній пресконференції заявив голова Євроради Шарль Мішель.

«Тепер Рада ЄС матиме можливість остаточно оформити заборону майже на 90% усього російського нафтового імпорту до кінця нинішнього року», — повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн.

Мішель назвав інші цифри. Поки що йдеться про заборону на дві третини обсягу російської нафти. Журналістам довелося уточнювати ситуацію.

Дві третини російської нафти поставляють до Євросоюзу танкерами. Ембарго запровадять саме на ці постачання. Решта нафти йде трубопроводом «Дружба». Його північна гілка заходить до Польщі та Німеччини. Ці країни в односторонньому порядку зобов'язалися відмовитись від російської нафти. Саме їхня рішучість дозволить поширити заборону на 90%.

А що решта 10 чи 11%? Вони надходять до ЄС південною гілкою нафтопроводу «Дружба» до Угорщини, Словаччини та Чехії. На саміті виняток зробили саме для цих країн. Але це тимчасовий виняток.

«Європейська рада якнайшвидше повернеться до питання про тимчасовий виняток для сирої нафти, що поставляється трубопроводом», — наголошується в спільному комюніке саміту. Фон дер Ляйєн називає терміни — від 45 до 60 днів. Саме стільки часу знадобиться, щоб збільшити пропускну спроможність нафтопроводу Adria, що йде до Угорщини з Хорватії. Потрібні, звичайно, і додаткові інвестиції.

Відтак, за словами голови Єврокомісії, до питання щодо запровадження повного ембарго на російську нафту ЄС повернеться на початку липня.

На жаль, заборона на постачання російської нафти танкерами набуде чинності не одразу. Зазвичай санкції ЄС відводять тримісячний термін на згортання чинних контрактів. На набуття чинності ембарго російського вугілля виділили чотири місяці. На нафту потрібно більше часу — від шести до восьми місяців. Якщо точніше, на сиру нафту — півроку, на нафтопродукти — вісім місяців.

І тут є нюанс. Виняток передбачено для Чехії. Щоб уникнути дефіциту дизельного палива в цій країні, їй дозволять імпортувати російські нафтопродукти протягом 18 місяців.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський називає прийняття шостого пакету санкцій ЄС та запровадження ембарго на російську нафту однією з головних умов поразки росії у війні.

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