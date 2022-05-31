35.15 / 36.30 37.21 / 38.74
Київ: +16
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Лідерам ЄС вдалося погодити ембарго на російську нафту: про що домовилися у Брюсселі

8:47 31 травня 2022
Плакат із карикатурою та закликом ввести ембарго на російську нафту

Пізно ввечері 30 травня на позачерговому саміті ЄС у Брюсселі лідерам країн Євросоюзу вдалося досягти компромісу щодо введення ембарго на російську нафту. Прорив у вирішенні цього питання, без чого було неможливе затвердження шостого пакета санкцій проти путінського режиму, став несподіванкою. Спекотна дискусія тривала майже місяць. Ще вдень багато учасників саміту були налаштовані дуже песимістично. Головною перешкодою була жорстка позиція прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. «Згоди немає взагалі», — заявив він журналістам у Брюсселі.

«Європейська рада згодна з тим, що шостий пакет санкцій проти Росії пошириться на сиру нафту та нафтопродукти, що поставляються з Росії до держав-членів ЄС, з тимчасовим винятком для сирої нафти, що постачається трубопроводом», — йдеться у підсумковій заяві саміту, який формально називають Європейською радою.

Зазначимо, що поки що йдеться про політичні домовленості, на підставі яких і буде прийнято шостий пакет санкцій. Щоб прискорити процес, вже 1 червня зберуться разом постійні представники країн ЄС. Про це на нічній пресконференції заявив голова Євроради Шарль Мішель.

«Тепер Рада ЄС матиме можливість остаточно оформити заборону майже на 90% усього російського нафтового імпорту до кінця нинішнього року», — повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн.

Мішель назвав інші цифри. Поки що йдеться про заборону на дві третини обсягу російської нафти. Журналістам довелося уточнювати ситуацію.

Дві третини російської нафти поставляють до Євросоюзу танкерами. Ембарго запровадять саме на ці постачання. Решта нафти йде трубопроводом «Дружба». Його північна гілка заходить до Польщі та Німеччини. Ці країни в односторонньому порядку зобов'язалися відмовитись від російської нафти. Саме їхня рішучість дозволить поширити заборону на 90%.

А що решта 10 чи 11%? Вони надходять до ЄС південною гілкою нафтопроводу «Дружба» до Угорщини, Словаччини та Чехії. На саміті виняток зробили саме для цих країн. Але це тимчасовий виняток.

«Європейська рада якнайшвидше повернеться до питання про тимчасовий виняток для сирої нафти, що поставляється трубопроводом», — наголошується в спільному комюніке саміту. Фон дер Ляйєн називає терміни — від 45 до 60 днів. Саме стільки часу знадобиться, щоб збільшити пропускну спроможність нафтопроводу Adria, що йде до Угорщини з Хорватії. Потрібні, звичайно, і додаткові інвестиції.

Відтак, за словами голови Єврокомісії, до питання щодо запровадження повного ембарго на російську нафту ЄС повернеться на початку липня.

На жаль, заборона на постачання російської нафти танкерами набуде чинності не одразу. Зазвичай санкції ЄС відводять тримісячний термін на згортання чинних контрактів. На набуття чинності ембарго російського вугілля виділили чотири місяці. На нафту потрібно більше часу — від шести до восьми місяців. Якщо точніше, на сиру нафту — півроку, на нафтопродукти — вісім місяців.

І тут є нюанс. Виняток передбачено для Чехії. Щоб уникнути дефіциту дизельного палива в цій країні, їй дозволять імпортувати російські нафтопродукти протягом 18 місяців.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський називає прийняття шостого пакету санкцій ЄС та запровадження ембарго на російську нафту однією з головних умов поразки росії у війні.

227

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Катерина Тихонова

«Вампірські процедури» за шалені гроші для доньки путіна: що дізналися німецькі ЗМІ

Полийте цим огірки, перець та томати у холодну погоду, і врожай буде просто величезним (відео)

Полийте цим огірки, перець та томати у холодну погоду, і врожай буде просто величезним (відео)

Сіль

Сіль насправді є: у РНБО назвали справжню причину дефіциту

Томати

Чайна ложка цього засобу замінить 3 вантажівки гною та всі добрива на городі: обов'язково додайте його до ґрунту (відео)

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.