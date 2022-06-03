Сто днів війни: журналісти розповіли про жертв рашистської агресії проти України і закликали світ зупинити путіна

Українські журналісти у 100-й день повномасштабного вторгнення росії опублікували відкрите звернення до світу з закликом не зволікати з наданням військової допомоги Збройним силам України та об’єднатись задля боротьби з кривавим режимом володимира путіна.

Рівно 100 днів тому рф відкрито вторглась в Україну і почала бомбити мирні міста і села. Війна, яку принесли російські окупанти, вже забрала життя десятків тисяч українців. Кожен, хто загинув у боях, під обстрілами або безпосередньо від рук військових зс рф — чиясь дитина, батько чи мати, чоловік, дружина, друг і кохана людина… Сім’ї загиблих будуть нести пам’ять своїх близьких через все життя.

Світлини загиблих українців, про яких розповідає "Телеграф"

Сайт «Телеграф» нагадав світу про людей, чиє життя відібрали окупанти, перетворивши його на сухі цифри у щоденних повідомленнях про жахіття війни. Видання опублікувало 200 історій українців, які загинули від рук рашистських окупантів. На читача дивляться лише 200 пар очей, які тепер з небес дорікають цивілізації за байдужість. Але з кожною хвилиною невинних жертв, на жаль, стає все більше. Тому журналісти вкотре, як і кожного дня, звертаються до Заходу: «Зупиніть росію!»

Раніше ми розповідали про відеозвернення до світу військової медсестри Альони Кушнір, яка сказала: «Ми не хочемо бути героями та мучениками посмертно. Люди хочуть жити та відбудовувати зруйновану Україну. Люди, які з 2014 року відстоювали право бути українцями. Не треба потім про це знімати фільми та писати книги, не треба говорити, що ви не знали чи не могли допомогти. Знали та могли.» Через декілька днів після звернення Альона загинула під руїнами «Азовсталі» в Маріуполі.

17

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter