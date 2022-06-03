Сотий день війни: противник отримує жорстку відсіч на всіх напрямках і деморалізований через великі втрати, — Генштаб

У центральній частині Сєвєродонецька, який вже кілька днів намагаються взяти під повний контроль російські підрозділи, точаться бої.

Про це розповіли у Генштабі ЗСУ, повідомляючи про стан справ на фронті за підсумками ста діб протистояння українців широкомасштабному російському вторгненню:

На Сіверському напрямку противник активних дій не проводив. Завдав ракетного удару по об’єктах цивільної інфраструктури в районі Гудового та обстріляв райони населених пунктів Бачівськ, Ходине і Славгород на Сумщині.

На Слобожанському напрямку противник продовжує підготовку до наступу, з метою зниження наступального потенціалу ЗСУ завдає удари із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню.

На Харківському напрямку ворог зосередився на стримуванні Сил оборони України, обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Башкіровка, Моспіно, Руська Лозова, Печеніги та Михайлівка. Завдав авіаційних ударів поблизу Нового.

На Слов’янському напрямку ворог концентрується, зокрема, на інженерному обладнанні позицій. Обстріли цивільної інфраструктури фіксувалися в районах Дібрівного, Курульки, Вірнопілля, Червоної Поляни та інших. Поблизу Довгенького ворог завдав авіаударів силами армійської авіації. Намагався йти в атаку в районах населених пунктів Богородичне та Долина, але після втрат відійшов.

На Сєвєродонецькому напрямку тривають обстріли позицій українських захисників та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Сєвєродонецьк, Борівське, Устинівка і Лисичанськ. Ворожа штурмова авіація завдала авіаударів неподалік Мирної Долини. В районі Метьолкіного та Білогорівки противник намагався вести штурмові дії, зазнав втрат та відійшов на попередні позиції.

На Бахмутському напрямку рашисти вели обстріли в районах населених пунктів Покровське, Нью-Йорк, Золоте, Комишуваха, Миколаївка, Берестове, Білогорівка та Врубівка. Поблизу останнього окупанти вели безуспішні штурмові дії.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних бойових дій ворог не проводив. Обстрілював цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Кам’янка, Веселе, Мар’їнка, Новомихайлівка, Авдіївка, Піски, Золота Нива. Силами окремих підрозділів та диверсійно-розвідувальних груп намагався вступати у бойові зіткнення та вести штурмові дії поблизу Красногорівки та Полтавки. Успіху не мав, відійшов на попередні позиції.

На Південнобузькому напрямку протягом доби ворог, застосував міномети, ствольну артилерію та реактивні системи залпового вогню по цивільній інфраструктурі в районах населених пунктів Кавказ, Лепетиха, Дмитрівка, Осокорівка, Благодійне, Степова Долина. На окремих ділянках Криворізького напрямку противник активізував ведення повітряної розвідки та намагався провести штурмові дії. Отримав відсіч і відійшов на раніше зайняті позиції.

«Окремі підрозділи 150-ї мотострілецької дивізії 8 загальновійськової армії на Попаснянському напрямку зазнали значних втрат, щонайменше 50% особового складу, озброєння та техніки. Особовий склад противника деморалізований, що обумовлено постійним переносом термінів їх ротації. Це призводить до відмов особового складу від участі в бойових діях», — додали у Генштабі.

За минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках відбито п’ять атак ворога, знищено п’ять танків, три артилерійських системи, дві бойові броньовані машини. Підрозділи протиповітряної оборони збили три БПлА типу «Орлан-10». На інших напрямках російські окупанти теж зазнали відчутних втрат.

Нагадаємо, що речник Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Братчук вважає, що ситуація у Чорному морі, звідки рашисти продовжують завдавати ракетних ударів по Україні, може змінитись після того, як Україна отримає обіцяні «Гарпуни».

Фото Генштабу ЗСУ

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