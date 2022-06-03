Сотий день війни: противник отримує жорстку відсіч на всіх напрямках і деморалізований через великі втрати, — Генштаб
У центральній частині Сєвєродонецька, який вже кілька днів намагаються взяти під повний контроль російські підрозділи, точаться бої.
Про це розповіли у Генштабі ЗСУ, повідомляючи про стан справ на фронті за підсумками ста діб протистояння українців широкомасштабному російському вторгненню:
- На Сіверському напрямку противник активних дій не проводив. Завдав ракетного удару по об’єктах цивільної інфраструктури в районі Гудового та обстріляв райони населених пунктів Бачівськ, Ходине і Славгород на Сумщині.
- На Слобожанському напрямку противник продовжує підготовку до наступу, з метою зниження наступального потенціалу ЗСУ завдає удари із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню.
- На Харківському напрямку ворог зосередився на стримуванні Сил оборони України, обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Башкіровка, Моспіно, Руська Лозова, Печеніги та Михайлівка. Завдав авіаційних ударів поблизу Нового.
- На Слов’янському напрямку ворог концентрується, зокрема, на інженерному обладнанні позицій. Обстріли цивільної інфраструктури фіксувалися в районах Дібрівного, Курульки, Вірнопілля, Червоної Поляни та інших. Поблизу Довгенького ворог завдав авіаударів силами армійської авіації. Намагався йти в атаку в районах населених пунктів Богородичне та Долина, але після втрат відійшов.
- На Сєвєродонецькому напрямку тривають обстріли позицій українських захисників та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Сєвєродонецьк, Борівське, Устинівка і Лисичанськ. Ворожа штурмова авіація завдала авіаударів неподалік Мирної Долини. В районі Метьолкіного та Білогорівки противник намагався вести штурмові дії, зазнав втрат та відійшов на попередні позиції.
- На Бахмутському напрямку рашисти вели обстріли в районах населених пунктів Покровське, Нью-Йорк, Золоте, Комишуваха, Миколаївка, Берестове, Білогорівка та Врубівка. Поблизу останнього окупанти вели безуспішні штурмові дії.
- На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних бойових дій ворог не проводив. Обстрілював цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Кам’янка, Веселе, Мар’їнка, Новомихайлівка, Авдіївка, Піски, Золота Нива. Силами окремих підрозділів та диверсійно-розвідувальних груп намагався вступати у бойові зіткнення та вести штурмові дії поблизу Красногорівки та Полтавки. Успіху не мав, відійшов на попередні позиції.
- На Південнобузькому напрямку протягом доби ворог, застосував міномети, ствольну артилерію та реактивні системи залпового вогню по цивільній інфраструктурі в районах населених пунктів Кавказ, Лепетиха, Дмитрівка, Осокорівка, Благодійне, Степова Долина. На окремих ділянках Криворізького напрямку противник активізував ведення повітряної розвідки та намагався провести штурмові дії. Отримав відсіч і відійшов на раніше зайняті позиції.
«Окремі підрозділи 150-ї мотострілецької дивізії 8 загальновійськової армії на Попаснянському напрямку зазнали значних втрат, щонайменше 50% особового складу, озброєння та техніки. Особовий склад противника деморалізований, що обумовлено постійним переносом термінів їх ротації. Це призводить до відмов особового складу від участі в бойових діях», — додали у Генштабі.
За минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках відбито п’ять атак ворога, знищено п’ять танків, три артилерійських системи, дві бойові броньовані машини. Підрозділи протиповітряної оборони збили три БПлА типу «Орлан-10». На інших напрямках російські окупанти теж зазнали відчутних втрат.
Нагадаємо, що речник Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Братчук вважає, що ситуація у Чорному морі, звідки рашисти продовжують завдавати ракетних ударів по Україні, може змінитись після того, як Україна отримає обіцяні «Гарпуни».
Фото Генштабу ЗСУ268
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