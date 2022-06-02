США та Німеччина дадуть Україні потужну зброю, але просять не стріляти по території росії

У середу, 1 червня, президент США Джо Байден офіційно оголосив, що надасть Україні пересувні ракетні установки М142 HIMARS. Ця важлива для нашої країни заява прозвучала в опублікованій газетою The New York Times статті, яку спеціально написав для видання американський лідер.

Наголошується, що йдеться про обмежену кількість сучасніших ракетних систем середньої дальності, які «дозволять з більшою точністю вражати ключові цілі на полі бою в Україні».

При цьому, як написав Байден, США не заохочуватимуть Україну чи надаватимуть їй можливість «завдавати ударів за межами її кордонів». За цим формулюванням ховається той факт, що ЗСУ не отримають боєприпаси до HIMARS для дальньої стрілянини. Такі ракети можуть вражати цілі з відривом щонайменше 300 км. Нам нададуть ракети із дальністю стрілянини до 80 км.

Постачання HIMARS є частиною нового траншу американської військової допомоги Україні на суму 700 мільйонів доларів.

Кремль тут же звинуватив Білий дім у прагненні вести війну проти росії руками українців якнайдовше. Москва знову лякає Захід — оголошено проведення навчань за участю ракетних військ стратегічного призначення. І знову із Кремля звучать заяви про те, що Захід прагне ескалації конфлікту.

Держсекретар США Ентоні Блінкен на спільній пресконференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом заявив 1 червня, що Україна запевнила партнерів: системи далекобійної зброї, що будуть передані Києву Вашингтоном, не будуть застосовуватися для завдання ударів по території росії.

З його слів, новий пакет озброєнь зміцнить українські позиції на будь-яких переговорах. При цьому Блінкен висловив сумнів у тому, що переговорний процес продовжиться найближчим часом. Він знову висловив побоювання, що війна затягнеться на багато місяців.

«Війна в Україні може закінчитися будь-якої миті, достатньо Росії припинити агресію», — наголосив голова Держдепартаменту США. Однак поки що у Вашингтоні не бачать жодних ознак, що вказують на можливість такого розвитку подій. Тому США поклопочуться, щоб українські війська були оснащені всім необхідним для ефективного захисту.

Того ж дня важливу заяву зробив і канцлер Німеччини Олаф Шольц. Він виступив у Бундестазі та докладно розповів депутатам, яку військову допомогу Україні надасть ФРН. Справжньою сенсацією стало повідомлення Шольца про прийняте його кабінетом рішення поставити Києву системи ППО IRIS-T — найсучасніші з тих, які є у Німеччині. «Тим самим ми забезпечуємо Україні можливість захистити ціле велике місто від російських повітряних атак», — наголосив Шольц.

Крім того, Україна отримає РЛС найновішого покоління. Експерти кажуть, що це обладнання здатне миттєво визначити по снаряду або ракеті, що вилетів з боку супротивника, точку, з якої ці боєприпаси були випущені, що дозволить ефективно провести атаку у відповідь.

Шольц також запевнив, що найближчим часом Німеччина передасть ЗСУ зенітні самохідки «Гепард». Вже за кілька днів розпочнеться тритижневе навчання українських екіпажів. На жаль, обмежена кількість снарядів до «Гепардів». Їх всього 59 тисяч, але навіть цього вистачить, щоб вразити 1200 повітряних цілей.

Україна отримає ще й десятки бронемашин із Чехії та Греції, яким Німеччина натомість поставить нові. Готуються до відправки також потужні гаубиці PzH 2000.

«Які озброєння можуть бути ще важчими, ніж „Гепарди“ чи ці гаубиці?!» — вигукнув Шольц у відповідь на критику опозиції, яка звинувачує уряд ФРН у затягуванні та навіть бойкоті постачання зброї Україні.

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