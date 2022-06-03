«Попри смерть, справу не закрили»: у столиці судять покійну матір екснардепа Онищенка

Вищий антикорупційний суд продовжує розгляд справи за обвинуваченням покійної Інеси Кадирової. Про це повідомляє «Судовий репортер».

«Попри смерть жінки, справу не закрили, оскільки рідня сподівається на її виправдання та реабілітацію імені. Наразі триває дослідження письмових доказів, причому початкових документів, що стосуються руху кримінального провадження».

Нагадаємо, що Інеса Кадирова померла у липні минулого року на 76-му році життя. Вона була однією з ключових фігуранток кримінальної справи щодо Олександра Онищенка про газову злочинну схему. Їй інкримінували 5 статей: створення злочинної організації, вчинення злочину за змовою, заволодіння і розтрата майна, створення фіктивного підприємства та відмивання грошей в особливо великих розмірах. Якщо б вину довели, Інесі Кадировій загрожувало до 15 років в'язниці. У 2019 році жінку взяли під варту й в тому ж році відпустили під особисте зобов'язання. На засідання вона з'являлась на інвалідному візку, вину не визнавала.

Сам екснардеп Олександр Онищенко ховається в Європі, тому суд у справі триває заочно. За версією слідства, саме він створив злочинну організацію, учасники якої заволоділи понад 1,6 млрд грн від реалізації газу за договорами про спільну діяльність з ВАТ «Укргазвидобування». Компанія зазнала понад 740 млн грн збитків.

Раніше повідомлялося, що ексдепутат Ради Олександр Онищенко, що втік з України в 2016 році, прийняв громадянство рф.

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