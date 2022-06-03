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Події

«Прошу ваших молитов»: під час обстрілів Святігорської лаври загинули двоє монахів та черниця

20:50 3 червня 2022
Святогірська лавра

Під час обстрілу міста Святогірськ зазнала руйнування Свято-Успенська Святогірська лавра. Про це заявила пресслужба Донецької єпархії УПЦ (МП), щоправда, не зазначивши, що це зробили російські військові.

«При обстрілі загинули благочинний Лаври архімандрит Галактіон, монах Арістоклій, черниця Варвара. Поранення отримали ієромонахи Йоасаф та Амфілохій, а також ієродиякон Аліпій. Кількість загиблих та постраждалих мирян наразі невідома. Прошу ваших святих молитов за упокій загиблих і про якнайшвидше одужання поранених», — повідомив митрополит Донецький і Маріупольський Іларіон, священноархімандрит Свято-Успенської Святогірської лаври.

За інформацією єпархії, наразі зв'язок з обителлю відсутній.

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