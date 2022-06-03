У Німеччині сталася велика залізнична катастрофа з численними жертвами

У п'ятницю, 3 червня, у Німеччині сталася велика залізнична катастрофа. Регіональний пасажирський потяг у Баварії, що прямував з Гарміш-Партенкірхена до Мюнхена, зійшов з рейок у районі села Бурграй. Три вагони перекинулися набік.

Як повідомляє місцева поліція, загинули щонайменше чотири особи. Ще 60 отримали травми, 16 постраждалих перебувають у лікарні у тяжкому стані.

Причину катастрофи поки що не встановлено. Було проведено масштабну рятувальну операцію.

Трагедія сталася в останній день шкільних занять перед канікулами. У неділю, 5 червня, католики та протестанти святкують Трійцю. Влада побоюється, що у потягу могло бути багато неповнолітніх.

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