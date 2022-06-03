34.62 / 35.74 36.71 / 38.21
Київ: +18
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

У Німеччині сталася велика залізнична катастрофа з численними жертвами

23:22 3 червня 2022
Місце залізничної катастрофи у Баварії

У п'ятницю, 3 червня, у Німеччині сталася велика залізнична катастрофа. Регіональний пасажирський потяг у Баварії, що прямував з Гарміш-Партенкірхена до Мюнхена, зійшов з рейок у районі села Бурграй. Три вагони перекинулися набік.

Як повідомляє місцева поліція, загинули щонайменше чотири особи. Ще 60 отримали травми, 16 постраждалих перебувають у лікарні у тяжкому стані.

Причину катастрофи поки що не встановлено. Було проведено масштабну рятувальну операцію.

Трагедія сталася в останній день шкільних занять перед канікулами. У неділю, 5 червня, католики та протестанти святкують Трійцю. Влада побоюється, що у потягу могло бути багато неповнолітніх.

183

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Смачна гаряча страва від Людмили Борщ: ідеально підходить і на обід, і на вечерю (відео)

Смачна гаряча страва від Людмили Борщ: ідеально підходить і на обід, і на вечерю (відео)

Колір кущів полуниці

Завжди роблю так під час цвітіння полуниці, а потім урожай збираємо відрами (відео)

Ірина Білик

«Уцілів тільки старовинний рояль»: Ірина Білик розповіла, що вдалося врятувати в її будинку після рашистів

Часник

Жовтіють кінчики листя часнику та цибулі: у чому причина та як її усунути

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.