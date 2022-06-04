Потенційний суперник Ломаченка зняв труси заради чемпіонського бою (відео)

У ніч на неділю, 5 червня, на арені Marvel Stadium у Мельбурні (Австралія) відбудеться бій між непереможними боксерами — абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі австралійцем Джорджем Камбососом (20 перемог, 10 з них — нокаутом), який назвав опонента «щуром» та «жалюгідним стукачем», і володарем пояса WBC американцем Девіном Хейні (27 перемог, 15 з них — нокаутом).

За добу до двобою на Зеленому континенті пройшла процедура зважування боксерів. І якщо 23-річний Хейні без проблем вклався у ліміт вагової категорії (до 61,2 кг), то 28-річному Камбососу, який пообіцяв у разі перемоги бій Василю Ломаченку, після невдалої першої спроби (61,4 кг) довелося зняти труси. Залишившись у чому мати народила, австралієць, прикритий рушником, показав потрібну вагу (через 75 хвилин після невдалої спроби) і був допущений до бою.

«Як я зігнав зайву вагу? - розповів Джордж Камбосос. — Та не ганяв я нічого. Просто сходив попісяв. Все просто. Крихітка, це все мистецтво війни. Це все обман та підступність. Нехай вірять у те, що в мене якісь проблеми. Все пройшло за планом. Так, я зробив це спеціально».

Джордж Камбосос

При цьому Девін Хейні висміяв непрофесіоналізм опонента: «Я ж казав, що він порожнє місце. Він навіть із вагою впоратися не в змозі. Він уже вичавлений. Він уже виснажений. Кажу, як воно є. Але ми все одно поб'ємося. Саме я — справжній чемпіон. А справжні чемпіони не лажають на терезах».

Девін Хейні

Зазначимо, що українські вболівальники зможуть переглянути бій Камбосос — Хейні у прямій трансляції на MEGOGO приблизно о 06:00 за київським часом. До речі, промоутер шоу Лу Дібелла безкоштовно передав українцям право на трансляцію поєдинку та при цьому відмовив усім російським телеканалам.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Джордж Камбосос сенсаційно переміг американця Теофімо Лопеса.

Фото Twitter Top Rank Boxing

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