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Допомагали окупантам «відмивати» криваві гроші: під Києвом викрили канал фінансування агентури рф

17:14 4 червня 2022
Допомагали окупантам «відмивати» криваві гроші: під Києвом викрили канал фінансування агентури рф

СБУ виявила і ліквідувала канал фінансування російської агентури в Україні. Зловмисники створили мережу анонімних інтернет-платформ, через які приймали «замовлення» на купівлю, продаж чи обмін електронних грошей з небанківських заборонених систем рф через нелегальний «пункт обміну валют». Таким чином вони заробили понад 13 мільйонів у гривневому еквіваленті, що їх було виявлено під час проведеного обшуку, повідомили у спецслужбі.

Злочинна група діяла на Київщині, до її складу входили троє місцевих мешканців Київщини, які діяли під керівництвом російських кураторів. Так вони налагодили механізм прихованого переправлення грошей з рф в Україну через підсанкційні платіжні системи.

Оперативне фото СБУ

В учасників схеми виявили комп’ютерну техніку та чорнову документацію. Організатору «обмінника» вже повідомили про підозру за ч. 1 ст. 200 Кримінального кодексу України. Як мінімум йому загрожує штраф до 85 тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше СБУ заблокувала діяльність путінської компанії-«прокладки», за допомогою якої армія рф могла б легально ремонтувати свої військово-транспортні літаки «Ан».

Фото СБУ

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