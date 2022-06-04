До кордону залишалося 500 метрів: на Буковині з погонею затримали чоловіків, які намагалися втекти до Молдови

Минулої доби в Чернівецькій області було затримано дві групи чоловіків, які намагалися втекти до Молдови і уникнути призову на військову службу.

Про це повідомляють у Держприкордонслужбі.

Так, на ділянці відповідальності відділу «Сокиряни» наряд відділення «Вашківці» виявив поблизу кордону трьох людей, які, побачивши військовослужбовців, почали тікати.

«За результатами пошукових заходів на околиці населеного пункту Грубно вдалося затримати втікачів. До лінії державного кордону чоловікам залишалося близько 500 м. Із собою „туристи“ мали документи, що підтверджували громадянство України», — додали до ДПСУ.

Згодом прикордонники встановили, що всі троє є мешканцями Слов'янська на Донеччині.

За аналогічних обставин цієї ж ночі вони затримали ще трьох порушників, а саме — жителів Полтави та Запоріжжя. Чоловіки намагалися порушити кордон на ділянці відділу «Мамалига», де були затримані нарядом відділення «Подвірне», за 100 метрів від державного кордону.

Усіх затриманих осіб доправили до прикордонних підрозділів для притягнення їх до адміністративної відповідальності за ст. 204−1 «Незаконний перетин або спроба незаконного перетину державного кордону України».

«За цим фактом прикордонники направили повідомлення співробітникам Національної поліції про виявлення ознак кримінального правопорушення за ст. 336 КК «Ухилення від призову з мобілізації», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у березні на кордоні з Молдовою викрили українця, який, щоб уникнути призову, втік у бебі-боксі свою дитину, а перед скоєнням аналогічного правопорушення затримали сина та онука Софії Ротару.

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