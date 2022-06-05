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Події

Під Києвом знайшли валізу із частинами тіла жінки: поліція просить допомоги

17:24 5 червня 2022
Валіза на березі

У неділю, 5 червня, на Київщині на березі водойми виявили страшну знахідку — частини тіла жінки.

Як повідомляють у ГУНП у Київській області, останки знайшли у валізі між селами Нові та Старі Безрадичі.

На місце події виїхало керівництво обласної поліції, слідчо-оперативна група Обухівського районного управління поліції, криміналісти, кінологи.

Поліцейські з'ясовують особу загиблої, обставини її смерті та шукають можливих свідків та очевидців.

Відкрито кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство (ч.1. ст. 115 КК України)

Людей, які щось знають про цю НП, просять повідомляти на «102».

Нагадаємо, що минулої осені на столичному бульварі Дружби народів у сміттєвому баку було виявлено частини людського тіла. Тоді ж поліція затримала чоловіка, якого запідозрили у причетності до злочину.

Фото поліції Київської області

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