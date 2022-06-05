Ектор Хіменес-Браво розповів про свій найстрашніший сон та звернувся до українських чоловіків

Відомий шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво, який пішов на курси військової підготовки, пояснив, навіщо він це зробив та розповів про свій найстрашніший сон.

В Instagram він написав, що його дім в Ірпіні і те, що його не було там 24 лютого, не значить, події не можуть повторитися.

«Якщо б орки знали, що половина України вміє працювати зі зброєю, то заходити сюди було б страшно. Так, проти танків з автоматом не підеш Але мій найжахливіший сон, це коли в мій будинок заходять орки та хочуть вбити мене та мою сім’ю, а я навіть не знаю, як працює пістолет чи автомат, щоб захистити себе. Краще померти в бою, захищаючи свій дім, аніж від кулі на колінах. На жаль, дуже багато людей не були до цього готові. Ми недооцінили наших сусідів-вбивць», — пише він та наголошує, що кожен чоловік має зараз змогу здобути навички стрільби, роботи зі зброєю, пересування на відкритій місцевості та у приміщеннях, роботі в парі.

І цей час подарували українцям військові.

Підписники підтримали Ектора в його починанні.

Нещодавно шеф-кухар розповів своїм фоловерам рецепт паляниці з полуницею, та закликав приготувати її, пригощати військових, у тому числі й у шпиталях.

Фото Ектора Хіменеса-Браво із соцмереж

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