35.14 / 36.21 37.24 / 38.65
Київ: +17
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Паляниця + полуниця: несподіваний рецепт класичної випічки від Ектора Хіменеса-Браво

16:32 30 травня 2022
Паляниця з полуницею

Відомий шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво, який нещодавно пішов на курси військової підготовки, розповів, як він приготував паляницю із сезонною полуницею.

«Готуйте паляницю, пригощайте військових, принесіть до найближчої лікарні. Підтримуйте один одного! Ми переможемо!» — написав він у соціальних мережах та поділився рецептом випічки.

Складові:

  • Яйця — 2 шт;
  • Цукор — 90 грам
  • Ванільний цукор — 10 грам;
  • Йогурт без добавок — 200 г;
  • Олія — 120 грам;
  • Розпушувач — 10 грам;
  • Борошно — 220 г;
  • Полуниця — 400 г +1 столова ложка крохмалю.

Читайте також: «Вимовили? Тоді ловіть рецепт»: Григорій Герман розповів, як правильно приготувати справжню паляницю

Приготування:

  • Збити яйця з цукром та ванільним цукром.
  • Додати йогурт, олію, збивати далі.
  • Просіяти борошно та розпушувач, збивати.
  • Застеліть форму пергаментом, змастити вершковим маслом або олією.
  • Вилити половину тіста.
  • Вимиту полуницю розрізати на 4 частини, обваляти у крохмалі та викласти на тісто половину.
  • Зверху вилити другу частину тіста.
  • Зверху викласти полуницю, що залишилася.
  • Випікати протягом години за температури 160 градусів.

Раніше Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом ірландського содового хліба.

Фото зі сторінки Ектора Хіменес-Браво у соцмережах

114

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Катерина Тихонова

«Вампірські процедури» за шалені гроші для доньки путіна: що дізналися німецькі ЗМІ

Сіль

Сіль насправді є: у РНБО назвали справжню причину дефіциту

Полийте цим огірки, перець та томати у холодну погоду, і врожай буде просто величезним (відео)

Полийте цим огірки, перець та томати у холодну погоду, і врожай буде просто величезним (відео)

Томати

Чайна ложка цього засобу замінить 3 вантажівки гною та всі добрива на городі: обов'язково додайте його до ґрунту (відео)

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.