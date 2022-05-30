Паляниця + полуниця: несподіваний рецепт класичної випічки від Ектора Хіменеса-Браво
Відомий шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво, який нещодавно пішов на курси військової підготовки, розповів, як він приготував паляницю із сезонною полуницею.
«Готуйте паляницю, пригощайте військових, принесіть до найближчої лікарні. Підтримуйте один одного! Ми переможемо!» — написав він у соціальних мережах та поділився рецептом випічки.
Складові:
- Яйця — 2 шт;
- Цукор — 90 грам
- Ванільний цукор — 10 грам;
- Йогурт без добавок — 200 г;
- Олія — 120 грам;
- Розпушувач — 10 грам;
- Борошно — 220 г;
- Полуниця — 400 г +1 столова ложка крохмалю.
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Приготування:
- Збити яйця з цукром та ванільним цукром.
- Додати йогурт, олію, збивати далі.
- Просіяти борошно та розпушувач, збивати.
- Застеліть форму пергаментом, змастити вершковим маслом або олією.
- Вилити половину тіста.
- Вимиту полуницю розрізати на 4 частини, обваляти у крохмалі та викласти на тісто половину.
- Зверху вилити другу частину тіста.
- Зверху викласти полуницю, що залишилася.
- Випікати протягом години за температури 160 градусів.
Раніше Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом ірландського содового хліба.
Фото зі сторінки Ектора Хіменес-Браво у соцмережах114
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