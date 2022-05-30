Паляниця + полуниця: несподіваний рецепт класичної випічки від Ектора Хіменеса-Браво

Відомий шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво, який нещодавно пішов на курси військової підготовки, розповів, як він приготував паляницю із сезонною полуницею.

«Готуйте паляницю, пригощайте військових, принесіть до найближчої лікарні. Підтримуйте один одного! Ми переможемо!» — написав він у соціальних мережах та поділився рецептом випічки.

Складові: Яйця — 2 шт;

Цукор — 90 грам

Ванільний цукор — 10 грам;

Йогурт без добавок — 200 г;

Олія — 120 грам;

Розпушувач — 10 грам;

Борошно — 220 г;

Полуниця — 400 г +1 столова ложка крохмалю.

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Приготування: Збити яйця з цукром та ванільним цукром.

Додати йогурт, олію, збивати далі.

Просіяти борошно та розпушувач, збивати.

Застеліть форму пергаментом, змастити вершковим маслом або олією.

Вилити половину тіста.

Вимиту полуницю розрізати на 4 частини, обваляти у крохмалі та викласти на тісто половину.

Зверху вилити другу частину тіста.

Зверху викласти полуницю, що залишилася.

Випікати протягом години за температури 160 градусів.

Раніше Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом ірландського содового хліба.

Фото зі сторінки Ектора Хіменес-Браво у соцмережах

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