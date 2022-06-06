«У бункері здохло пуйло»: Леся Нікітюк випустила новий хіт про війну

Популярна телеведуча Леся Нікітюк, яка під час війни організувала притулок для переселенців та бере участь у благодійних акціях, випустила третій хіт на військову тематику. У колаборації з композитором та виконавцем Степаном Гігою вона записала іронічний кавер на його пісню «Цей сон».

Нікітюк співає про те, про що мріють українці зараз: їй наснився гарний сон, у якому «в бункері здохло пуйло», «Ще не померла» співають в ОРДЛО", «в мавзолеї Бандера лежить», а в московії співають «Червону калину». У композиції Леся згадує про пса Патрона, що став легендою, «заспокоювача» Арестовича.

Леся каже, що сон їй справді наснився із четверга на п'ятницю. А цієї ночі сни мають властивості збуватися.

«Разом із чудовою людиною, композитором, народним артистом України Степаном Гігою представимо вам нову версію всім відомого хіта! Сміємося, отже, не здаємося! Ми обов'язково переможемо!

Нині важливо підтримувати українську музику! І це я не лише про себе. Адже прослуховування пісень російських виконавців — спонсорування країни-агресора", — наголосила Нікітюк.

У попередніх піснях Леся оспівала бойових гусей і потролила крейсер «Москва».

Олександр Пономарьов із колегами випустили іронічний кліп «Україна переможе».

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