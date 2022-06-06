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Шоу-бізнес

Соліст Imagine Dragons на концерті у Празі підняв прапор України

16:09 6 червня 2022
Соліст Imagine Dragons

Відома поп-рок-група Imagine Dragons, яка раніше скасувала свої концерти в Росії на підтримку України, висловила свою солідарність з нашою країною. Під час виступу у Празі соліст гурту Ден Рейнольдс прийняв український прапор від шанувальниці та підняв його сцені. Музикант продовжив виступ із синьо-жовтим стягом у руках, який передала йому харків'янка.

Відео цього фрагмента з'явилося у соцмережах.

Раніше Imagine Dragons взяли участь у благодійному марафоні Save Ukraine.

«Ми любимо вас, ми думаємо про вас. Деякі наші улюблені виступи за всю кар'єру були саме в Україні. Ми на вашому боці, ми вас підтримуємо і сподіваємося, що приїдемо в Україну багато разів, щоб виступити перед українцями особисто», — казали музиканти.

Нагадаємо, багато світових знаменитостей публічно підтримують Україну, беруть участь у благодійних проектах на допомогу нашій країні.

Співачка Біллі Айліш під час свого виступу у Німеччині поцілувала український прапор, який передала їй Джеррі Хейл.

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