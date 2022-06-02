Біллі Айліш поцілувала український прапор, який передала їй Джеррі Хейл на концерті в Німеччині

Популярна американська співачка Біллі Айліш підтримала Україну. Під час концерту в німецькому місті Бонн 1 червня вона прийняла від шанувальників український прапор та поцілувала його. Глядачі підтримали її жест бурхливими оплесками.

Синьо-жовтий стяг передала Біллі Айліш українська співачка Джеррі Хейл, яка спеціально купила квиток у фан-зону. На прапорі вона написала: «Дякую за твою Your Power. Україна любити Біллі».

«Біллі, thank you! Слава Україні!», — подякувала американській співачці Джеррі Хейл із зали. Вона також поділилася фрагментом відео з концерту в Інстаграмі.

«Мені вдалося дати прапор Біллі Айліш. Друзі, дякую за те, що підтримуєте Україну і дозволяєте світові почути і побачити нас знову! Не без пригод, але вдалося! Ураааа!» — написала Джеррі Хейл.

Раніше Біллі Айліш присвятила українським біженцям пісню Your Power. Також вона підтримала нашу країну на благодійній акції в Бірмінгемі (Великобританія) Concert For Ukraine.

«Ми хочемо передати наше кохання та підтримку всім учасникам концерту, і найголовніше висловити солідарність із мільйонами людей, яким довелося залишити свої будинки та залишити все», — сказала тоді Біллі Айліш.

Підтримку Україні висловлюють багато світових знаменитостей: Орландо Блум, Джуліанна Мур, Ед Ширан, який записав пісню з Тарасом Тополем; Боно, який виступив у київському метро; Анджеліна Джолі, яка відвідала Львів.

Фото instagram.com/billieeilish

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