Віддати на сході, щоб взяти на півдні: експерти оцінили тактику ведення війни ЗСУ

Те, що країна-агресор росія зосередила основні зусилля на захопленні Донбасу, зокрема Сєвєродонецька, створює вразливі місця для рф в життєво важливій Херсонській області України, де триває контрнаступ українських сил.

Такого висновку дійшли експерти Інституту вивчення війни (ISW), які назвали Херсонщину критичною територією — єдиною з українських областей, де російська армія утримує позиції на західному березі Дніпра. «Якщо росія зможе зберегти сильний плацдарм у Херсоні після припинення бойових дій, у неї буде дуже сильна позиція, з якої можна буде розпочати вторгнення в майбутньому», — йдеться у звіті, автори якого стверджують, що якщо Україна поверне Херсон, то опиниться у більш сильної позиції, щоб відбити майбутні напади росії.

В ISW вважають, що путін замість того, щоб посилити позиції на Херсонщині, вирішив зосередити всі сили та ресурси, які можна було зібрати, «у відчайдушній та кривавій спробі захопити райони східної України, які принесуть йому здебільшого символічні вигоди».

«В даний час українські сили, мабуть, відходять з Сєвєродонецька, а не борються до кінця — фактор, який дозволив росіянам відносно швидко просунутися в місто після початку їхнього повномасштабного штурму. І рішення не виділяти більше ресурсів на порятунок Сєверодонецька, і рішення піти з нього були стратегічно обґрунтованими, хоч і болючими. Україна має заощаджувати свої більш обмежені ресурси та зосередитися на поверненні критично важливої території, а не на захисті території, контроль над якою не визначатиме результат війни чи умови для відновлення війни», — йдеться у звіті експертів.

Фото ISW

Зазначається, що грамотна українська розстановка пріоритетів у контрнаступальних та оборонних операціях виштовхнула росіян майже за межі досяжності артилерії Харкова і зупинила наступ росіян з Ізюма — обидва ці досягнення, на думку аналітиків, є важливішими досягненнями, ніж оборона Сєверодонецька.

«Керівництву України довелося зробити неймовірно важкий вибір у цій війні, і в цілому воно зробило правильний вибір, принаймні, на рівні стратегічних пріоритетів, а також у темпах, масштабах та амбітності своїх контрнаступів. Ось чому Україна все ще має хороші шанси зупинити, а потім і звести нанівець успіхи, які в даний час отримує росія» , — додали в ISW.

Аналітики не виключають, що рф спробує використати резерви білоруської техніки, щоб компенсувати великі втрати в Україні. Так, напередодні Генштаб ЗСУ повідомляв, що білоруські танки та БМП зі складів перекидаються у росії.

Нагадаємо, що в Генштабі ЗСУ 1 червня повідомляли, що у Сєвєродонецьку російські війська вели штурмові дії у північних, південних та східних районах міста, ворог закріплюється у центрі міста.

Фото Генштабу ЗСУ

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