Ціни завищували втричі: розкрито групу «волонтерів», які наживалися на «броніках», дронах та тепловізорах для ЗСУ

СБУ викрила шахраїв, які з-за кордону організували схему продажу гуманітарної допомоги Україні. З України ці молодики з Дніпропетровщини після вторгнення рф втекли за кордон, використавши на кордоні підроблені документи.

За кордоном вони швидко відкрили власний «бізнес» — продавали військову амуніцію і товари подвійного призначення для потреб ЗСУ, мінімум втричі завищуючи їхню вартість. Таким чином вони продали товарів на суму понад 60 млн грн, констатують у спецслужбі.

Крім того, зловмисники завозили в Україну певну продукцію як благодійну допомогу, підробляючи документи від імені доброчинних організацій. Це дозволило їм ухилитися від сплати податків на близько 20 млн грн.

В результаті слідчих дій, які провели співробітники СБУ та БЕБ, було виявлено значну кількість бронежилетів, касок, наколінників, тепловізорів, оптичних прицілів, БПЛА і документацію, яка підтверджує протиправну діяльність.

Одному з учасників схеми повідомлено про підозру.

Одночасно вирішується питання про передачу арештованого майна на потреби ЗСУ.

Нагадаємо, раніше під Києвом СБУ викрила канал фінансування агентури рф.

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