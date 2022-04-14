За втечу з України не посадять: Арахамія пояснив, чому не ухвалять закон про кримінальну відповідальність для чоловіків призовного віку, які залишили країну

В Україні, де посилили покарання за розкрадання гуманітарної допомоги, пропонували встановити відповідальність чоловіків призовного віку, які виїхали з України та не повернулися у встановлений законом термін під час воєнного стану — до Ради внесли законопроект 7265

Керівник фракції «СН» Давид Арахамія заявив, що «слуги» цей документ не підтримуватимуть: «У такому вигляді ця законодавча норма шкідлива і небезпечна як для оборони України сьогодні, так і для відновлення її в майбутньому. Сотні тисяч українців повернулися додому, щоб захищати свою країну під час війни. Багато хто працює за кордоном і пересилає в Україну гроші — як допомогу сім'ям або як пожертвування у фонди оборони країни».

Він вважає, що норма не допоможе покарати «кілька десятків чиновників та депутатів, які втекли з України під час війни».

«Будемо шукати інші способи покарання цих осіб. Щодо інших людей, жодних санкцій не буде і бути не може. Ми зацікавлені в тому, щоб після завершення бойових дій, після нашої перемоги всі наші громадяни повернулися до України, працювали над її відновленням та мали можливість жити звичним життям», — заявив Арахамія.

У проекті закону, зокрема, згадувалося, що його дія поширюється на тих, хто підпадає під мобілізацію, членів Кабінету міністрів України, керівників органів держвлади та їхніх заступників, народних депутатів України, сільських, селищних, міських голів, працівників правоохоронних органів України, суддів, суддів Конституційного Суду України, прокурорів. Їх пропонували зобов'язати повернутися в Україну протягом двох тижнів з моменту набуття чинності законом. Тих, хто цього не зробить, пропонували відправляти за ґрати на термін від 5 до 10 років.

Нагадаємо, що фото- та відеофіксація пересування військової техніки під час воєнного стану є кримінальним злочином.

Фото Pixabay

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