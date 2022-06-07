Найпопулярнішу у українців довідку наразі можна отримати через «Дію» за одну хвилину

На порталі «Дія» можна не тільки оформити статус безробітного, але й отримати виписку про місце реєстрації.

Віце-прем'єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров нагадав, що перед війною на порталі «Дія» можна було міняти місце реєстрації, проте зараз ця функція недоступна. «Але витяг можна отримати. Він, до речі, потрібний, щоб отримувати кожну четверту послугу в країні» , — додав він.

Робиться це у кілька кліків:

Зайти на «Дію» та авторизуватися.

Знайти у меню «Виписку з реєстру територіальної громади».

Перевірити інформацію та натиснути «Готово».

Зайти до свого кабінету в «Дії» та побачити виписку. Документ можна завантажити на телефон або надіслати до будь-якої установи, де потрібна ця виписка.

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Раніше в «Дії» відновили доступ до послуги «єМалятко», де молоді батьки можуть замовити свідоцтво про народження дитини та отримати фінансову допомогу.

Фото — скріншот

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