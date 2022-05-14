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Суспільство та люди

«єМалятко» знову доступно у «Дії»: якими послугами можуть скористатися батьки новонароджених

10:13 14 травня 2022
Рука немовляти та дорослого

В «Дії» відновили послугу «єМалятко», яка була недоступна для батьків після початку широкомасштабної російської агресії.

В «Дії» повідомили, що віднині батькі, у яких є медичний висновок про народження дитини, могуть користуватися послугами онлайн.

Завдяки «єМалятко» можна:

  • замовити свідоцтво про народження,
  • присвоїти дитині УНЗР (унікальний номер запису у реєстрі),
  • присвоїти дитині РНОКПП (картка платника податків),
  • отримати допомогу при народженні,
  • отримати допомогу на дитину з багатодітної сім'ї,
  • отримати грошову компенсацію за пакунок малюка,
  • внести інформацію про дитину до Реєстру пацієнтів.

Звертаєттся увага на те, що окрім медичного висновку про народження, знадобиться ще електронний підпис одного або обох батьків.

«Якщо у вас медичне свідоцтво про народження форми 103/о або інша довідка, то зверніться до будь-якого відділу реєстрації цивільних актів (ДРАЦС) та зареєструйте дитину офлайн», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що наприкінці минулого року батькам новонароджених дозволили у «Дії» подавати заявку на отримання грошової компенсації, якщо вони не брали у пологовому будинку чи в управлінні соцзахисту населення «пакунок малюка».

Фото Pixabay

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