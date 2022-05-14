«єМалятко» знову доступно у «Дії»: якими послугами можуть скористатися батьки новонароджених

В «Дії» відновили послугу «єМалятко», яка була недоступна для батьків після початку широкомасштабної російської агресії.

В «Дії» повідомили, що віднині батькі, у яких є медичний висновок про народження дитини, могуть користуватися послугами онлайн.

Завдяки «єМалятко» можна:

замовити свідоцтво про народження,

присвоїти дитині УНЗР (унікальний номер запису у реєстрі),

присвоїти дитині РНОКПП (картка платника податків),

отримати допомогу при народженні,

отримати допомогу на дитину з багатодітної сім'ї,

отримати грошову компенсацію за пакунок малюка,

внести інформацію про дитину до Реєстру пацієнтів.

Звертаєттся увага на те, що окрім медичного висновку про народження, знадобиться ще електронний підпис одного або обох батьків.

«Якщо у вас медичне свідоцтво про народження форми 103/о або інша довідка, то зверніться до будь-якого відділу реєстрації цивільних актів (ДРАЦС) та зареєструйте дитину офлайн», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що наприкінці минулого року батькам новонароджених дозволили у «Дії» подавати заявку на отримання грошової компенсації, якщо вони не брали у пологовому будинку чи в управлінні соцзахисту населення «пакунок малюка».

Фото Pixabay

33

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter