«єМалятко» знову доступно у «Дії»: якими послугами можуть скористатися батьки новонароджених
В «Дії» відновили послугу «єМалятко», яка була недоступна для батьків після початку широкомасштабної російської агресії.
В «Дії» повідомили, що віднині батькі, у яких є медичний висновок про народження дитини, могуть користуватися послугами онлайн.
Завдяки «єМалятко» можна:
- замовити свідоцтво про народження,
- присвоїти дитині УНЗР (унікальний номер запису у реєстрі),
- присвоїти дитині РНОКПП (картка платника податків),
- отримати допомогу при народженні,
- отримати допомогу на дитину з багатодітної сім'ї,
- отримати грошову компенсацію за пакунок малюка,
- внести інформацію про дитину до Реєстру пацієнтів.
Звертаєттся увага на те, що окрім медичного висновку про народження, знадобиться ще електронний підпис одного або обох батьків.
«Якщо у вас медичне свідоцтво про народження форми 103/о або інша довідка, то зверніться до будь-якого відділу реєстрації цивільних актів (ДРАЦС) та зареєструйте дитину офлайн», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що наприкінці минулого року батькам новонароджених дозволили у «Дії» подавати заявку на отримання грошової компенсації, якщо вони не брали у пологовому будинку чи в управлінні соцзахисту населення «пакунок малюка».
Фото Pixabay33
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