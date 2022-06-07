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«Розумію, що українці не вірять у добрих росіян»: Невзоров у захваті від того, як в Україні відреагували на його нове громадянство

17:32 7 червня 2022
Олександр Невзоров

Російський публіцист Олександр Невзоров, який разом із дружиною Лідією отримав українське громадянство, в інтерв'ю інтернет-виданню «Гордон» заявив, що, підписуючи указ, президент України Володимир Зеленський, ймовірно, керувався «здоровим холодним розрахунком».

Він сказав, що про підписання указу не знав, поки документ хтось не «злив»: «Готувалося оприлюднення цього факту інакше. Але сталося те, що сталося». Факт надання громадянства Невзоровим в Україні спричинив бурхливу реакцію, однак сам публіцист заявив, що «у захваті» від того, як цю новину сприйняли українці.

«Розумію, якою мірою громадянинові України важко подолати огиду до будь-якого без винятку громадянина росії. Я розумію, що українці не вірять у добрих росіян, не вірять, що серед цього племені орків можуть бути винятки. Я все розумію. Я в повному захваті, наскільки жорсткий мені було надано прийом моїми новими співгромадянами в Україні», — зазначив він. І додав, що у захваті його привела свобода думок та свобода слова.

«Я завжди ставив свободу слова вище, ніж геополітичні, політичні, патріотичні та будь-які інші міркування. Тому що свобода слова — це свобода думки, свобода думки — це свобода науки, свобода науки — це свобода розвитку. Фундаментальна річ. А геополітика, путін і решта хрінь вторинна. Я розумію сторожке ставлення до себе українців», — каже публіцист, який стверджує, що він є надзвичайно важливим для України, яка воює: «Залишаючись абсолютно знаковим, я справді дорогоцінний союзник для України. Зеленським, швидше за все, керував здоровий холодний розрахунок. Він усвідомив калібр зброї та вирішив, що вона потрібна».

Тим часом секретар РНБО Олексій Данилов в ефірі «24 канала» заявив, що паспорта Невзорову ще не видали. «У нього ще немає громадянства, він лише звернувся за громадянством», — сказав він і нагадав про процедуру отримання українського паспорта, передбачену законами та Конституцією України. Для цього, зокрема, слід вийти із свого громадянства.

Нагадаємо, що про набуття Невзоровими українського громадянства стало відомо 3 червня. Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що у відповідному президентському указі відзначалися «визначні заслуги» публіциста перед нашою країною.

Фото зі сторінки Лідії Невзорової у соцмережах

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