«Страшенно вдячний змученим людям України, які дозволили мені зайняти серед них місце», — Невзоров про надання українського громадянства

Російський публіцист Олександр Невзоров та його дружина стали громадянами України. На батьківщині проти Невзорова порушили кримінальну справу після його публікацій про обстріл рашистами пологового будинку в Маріуполі.

«Про українське громадянство. Без зайвих слів. Все дуже просто. Що таке війна в Україні? (Якщо змити з події політичну та національну риторику). Це злочин, — написав у соцмережах Невзоров після появи інформації про надання йому громадянства України. — Є злочинець і є жертва злочину, є вбивця і той, кого він вбиває, або намагається вбити.

Злочинець — росія. Жертва — Україна. Це неможливо заперечити чи спростувати. Це факт. Ну, а далі кожен робить свій вибір: допомагати злочинцю чи рятувати його жертву.

Якби кожен із 140 мільйонів росіян затулив би собою поставлену до стінки Україну, то не було б ані Бучі, ані Маріуполя, не було б сотні тисяч трупів і тих мільйонів смертей, в які ще обійдеться витівка диктатора.

Так, стати поряд з тим, кого розстрілюють, не завжди комфортно. Ймовірно, простіше стати до лав розстрільників. Кожен сам робить власний вибір. Важливо розуміти, що третього варіанта немає.

Я встаю на бік жертви.

І я страшенно вдячний тим змученим, зневіреним, закривавленим людям України, що дозволили мені зайняти серед них місце".

Фото зі сторінки Лідії Невзорової у соцмережах

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