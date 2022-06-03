Російський журналіст Олександр Невзоров, заочно заарештований в росії за правду про звірства рашистів у Маріуполі, а також його дружина Лідія Невзорова набули українського громадянства.

Про це пише у соцмережах радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, додаючи, що в президентському указі згадуються «видатні заслуги перед нашою країною».

Нагадаємо, що у березні російський слідком порушив проти Невзорова справу за «дискредитацію збройних сил росії». Журналіст публікував інформацію про варварське бомбардування пологового будинку в Маріуполі.

Водночас сам Невзоров поки що нічого не повідомив з цього приводу. Немає такої інформації й на сайті президента України.

Тим часом, росЗМІ стверджують, що Невзорови подавали заявку на надання громадянства ще наприкінці квітня цього року. Так, «Меш» публікує документ, нібито «зі злитих українським МЗС».

Фото Меш

Раніше Невзоров, виступаючи в Ізраїлі, заявляв, що вперше за 80 років все людство хоче смерті однієї людини і ця людина — президент росії володимир путін.

Фото зі сторінки Лідії Невзорової у соцмережах

202

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter