Бути чи не бути підвищенню пенсій у липні: що кажуть у Пенсійному фонді

Не дивлячись на те що міністерка соціальної політики Марина Лазебра пов'язувала липневе підвищення пенсійних виплат із наповнюванням держбюджету, у Пенсійному фонді заявляють, що все заплановане буде виконано.

Як передають fakty.com.ua, до кінця 2022 року в Україні планується три етапи підвищення пенсій.

«Усе, що заплановано на сьогодні, буде виконано. Найближче підвищення буде з 1 липня — це перерахунок щодо зміни прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Це дозволить збільшити мінімальну пенсію та виплати, які залежать саме від прожиткового мінімуму», — наголосила директорка департаменту пенсійного забезпечення ПФУ Олена Охріменко в ефірі телемарафону.

Прожитковий мінімум з 1 липня планують підняти до 2 027 грн, з 1 грудня — 2 093 грн. Враховуатиметься також і розмір мінімальної заробітної плати.

За словами представниці ПФУ, від мінімалки залежить розмір пенсій для осіб 65 років, які мають страховий стаж 30−35 років (для жінок та чоловіків) і не працюют: «Їхня мінімальна виплата встановлюється на рівні 40% від мінімальної зарплати. Цій категорії також буде проведено перерахунок пенсій».

За даними Мінсоцполітики, до кінця 2022 року планується кілька етапів підвищення виплат:

у липні:

мінімальна пенсія зросте до 2 027 грн;

у жовтні:

мінімальна пенсія для людей від 70 років, за умови повного стажу 30 років для жінок і 35 для чоловіків, становитиме 3 тис. грн;

для пенсіонерів від 65 років, за наявності повного стажу (30−35 років), мінімальна виплата становитиме 2 680 грн;

для пенсіонерів 70−75 років буде встановлено щомісячну доплату у розмірі 300 грн.

у грудні:

пенсійні надбавки збільшаться через збільшення прожиткового мінімуму, мінімальна пенсія зросте до 2 093 грн;

для непрацюючих пенсіонерів віком 60−70 років, за умови повного стажу 30−35 років, мінімальна пенсія становитиме 2,5 тис. грн.

Раніше у ПФУ повідомляли, що у червні згідно із затвердженим графіком розпочато фінансування пенсій за перший літній місяць.

Фото Pixabay



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