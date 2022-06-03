Що буде з виплатою пенсій у червні: у ПФУ зробили важливу заяву

Пенсійний фонд України повідомив, що у червні, коли частина працюючих пенсіонерів має отримати проіндексовані виплати, згідно із затвердженим графіком розпочато фінансування пенсій за перший літній місяць.

«На пенсійні виплати направлено 4,0 млрд грн, у тому числі 2,7 млрд грн — на виплату пенсій через АТ „Укрпошта“ та 1,3 млрд грн — через уповноважені банки», — повідомили у ПФУ.

За даними фонду, у червні надано 70 тисяч пенсійних послуг особам, які звернулися до органів Пенсійного фонду України, зокрема 02 червня — 35 тисяч.

Раніше міністерка соціальної політики Марина Лазебна заявляла, що з липня підвищать пенсійні виплати, що залежать від розміру прожиткового мінімуму. Для осіб, які втратили працездатність, цей показник зараз становить 1934 гривні, а з 1 липня він збільшиться до 2027 гривень.

Фото Pixabay

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