34.62 / 35.74 36.72 / 38.21
Київ: +21
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

Що буде з виплатою пенсій у червні: у ПФУ зробили важливу заяву

17:50 3 червня 2022
Банківська картка

Пенсійний фонд України повідомив, що у червні, коли частина працюючих пенсіонерів має отримати проіндексовані виплати, згідно із затвердженим графіком розпочато фінансування пенсій за перший літній місяць.

«На пенсійні виплати направлено 4,0 млрд грн, у тому числі 2,7 млрд грн — на виплату пенсій через АТ „Укрпошта“ та 1,3 млрд грн — через уповноважені банки», — повідомили у ПФУ.

За даними фонду, у червні надано 70 тисяч пенсійних послуг особам, які звернулися до органів Пенсійного фонду України, зокрема 02 червня — 35 тисяч.

Раніше міністерка соціальної політики Марина Лазебна заявляла, що з липня підвищать пенсійні виплати, що залежать від розміру прожиткового мінімуму. Для осіб, які втратили працездатність, цей показник зараз становить 1934 гривні, а з 1 липня він збільшиться до 2027 гривень.

Фото Pixabay

439

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Колір кущів полуниці

Завжди роблю так під час цвітіння полуниці, а потім урожай збираємо відрами (відео)

Смачна гаряча страва від Людмили Борщ: ідеально підходить і на обід, і на вечерю (відео)

Смачна гаряча страва від Людмили Борщ: ідеально підходить і на обід, і на вечерю (відео)

Багато хто і не здогадується, що сантехніку можна чистити так: ефективний засіб всього з 2 інгредієнтів видаляє навіть «віковий» бруд (відео)

Багато хто і не здогадується, що сантехніку можна чистити так: ефективний засіб всього з 2 інгредієнтів видаляє навіть «віковий» бруд (відео)

Ірина Білик

«Уцілів тільки старовинний рояль»: Ірина Білик розповіла, що вдалося врятувати в її будинку після рашистів

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.