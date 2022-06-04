Обіцяного у липні підвищення пенсій може не бути: у Кабміні назвали причину

Анонсоване раніше підвищення пенсій у липні може не відбутися. Про це заявила очільниця Мінсоцполітики Марина Лазебна, пише видання «На пенсії».

За її словами, все залежатиме від наповнення держбюджету.

Нагадаємо, що у липні мають підвищити виплати тим пенсіонерам, у кого вони прив'язані до прожиткового мінімуму. Також будуть перераховані надбавки за понаднормовий стаж.

І якщо проблем із фінансуванням не буде, то мінімальна пенсія у липні зросте до 2027 грн, тобто збільшиться на 93 гривні, а максимальна — до 20 270 грн.

Як писали «ФАКТИ», у червні працюючі пенсіонери, яким раз на два роки роблять перерахунок пенсій, отримають підвищені виплати. Щоправда, це стосується не всіх людей, котрі продовжили роботу після досягнення пенсійного віку.

Загалом у червні на пенсійні виплати направлено 4 млрд грн, у тому числі 2,7 млрд грн — на виплату пенсій через АТ «Укрпошта» та 1,3 млрд грн — через уповноважені банки.

Фото Pixabay

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