«Накрила дитину собою»: дружина Юрія Ткача розповіла, як рятувала доньку від російських ракет

Дружина шоумена Юрія Ткача Вікторія розповіла, як вони з родиною пережили російські обстріли і як рятувалися від війни. Перший місяць з початку російського вторгнення сім'я артиста залишалася в Києві, ховалась у приватному будинку своїх друзів. Юрій із друзями-чоловіками пішли до тероборони, а жінки з дітьми боялися навіть виходити за двері, ховалися у напівпідвальному приміщенні.

Дочка Ткача була дуже налякана, дружина — на межі стресу. Тому він вирішив відправити їх за кордон. Дорогою на захід зупинилися на ніч у Вінниці. Сподівалися, що вперше за місяць спатимуть у ліжку, а не під сходами. Але їхню спокійну ніч порушили вибухи ракет.

«У перший місяць ми спали на карематах над спуском до підвалу, щоб у разі чого можна було швидко спуститися. І коли ми приїхали до Вінниці, я сказала Юрі: „Це наша перша за довгий час ніч на ліжку, м'яка постіль, ми виспимося“. Але о 3 годині ночі пролунала сирена, яку ще супроводжував чоловічий голос: „Увага, тривога! Ховайтесь“. Це було так страшно. Я прокинулася від цього гулу і побачила у вікнах будинку навпроти рожево-червоно-оранжеву заграву, немов увімкнули дуже багато софітів і направили на один будинок», — розповіла Вікторія Ткач.

Жінка зрозуміла, що часу, щоби вибігти з кімнати в коридор і сховатися там, уже не вистачить.

«Я її просто накрила собою. Прогримів вибух, після якого ми вже вибігли в коридор. Я вирішила вийти на балкон, щоб подивитись, що з машинами. Виходжу та бачу, як летить друга ракета. Лунає другий вибух. Це тоді у Вінниці вони цілилися в телевізійну вежу, а ми були трохи менше ніж 2 км від неї. Це було дуже страшно!» — наголосила дружина Юрія Ткача в ефірі програми «Зірковий шлях».

Після цього жінка із дочкою поїхали за кордон. Зараз вони перебувають у Болгарії і чекають на завершення війни. Сім'я жила близько двох місяців в розлуці.

На один день вони змогли зустрітися на кордоні. Вікторія показала кадри зворушливих обіймів Юрія з донькою.

Юрій Ткач із Олександром Пономарьовим та іншими артистами випустили іронічний патріотичний хіт «Україна переможе».

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