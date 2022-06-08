Грози та спека до 33 градусів: синоптики розповіли про погоду в Україні в середині червня

Раніше синоптики прогнозували, що початок тижня буде сухим та теплим. Чи дійсно в Україну прийшло справжнє літнє тепло? Із цим запитанням «ФАКТИ» звернулися до відомих синоптиків.

У середу, 8 червня, очікується суха погода, швидкість вітру — близько 12 метрів на секунду. Вдень на півночі місцями до плюс 25, а у Закарпатській області повітря прогріється до 30 градусів тепла.

У четвер, 9 червня, грозові дощі очікуються місцями на заході країни, швидкість вітру — близько 12 метрів на секунду. Вдень на півночі місцями плюс 25, а ось на півдні повітря прогріється до 29 градусів тепла.

У п'ятницю, 10 червня, грози можливі на заході, півночі, а також місцями в центрі та на півдні України, швидкість вітру — близько 12 метрів на секунду. Вдень у західних регіонах місцями стовпчики термометрів опустяться до позначки плюс 24. У центрі, на сході та півдні місцями буде спека до 30 градусів.

У суботу, 11 червня, грози можливі на заході, півночі, а також у центрі та місцями на півдні країни, швидкість вітру — близько

12 метрів на секунду. У західних областях місцями плюс 24, а ось на сході та півдні місцями буде спекотно — до 30 градусів.

У неділю, 12 червня, грозові дощі очікуються практично у всіх регіонах країни, швидкість вітру — близько 10 метрів на

секунду. У західних областях удень, як і раніше, плюс 24. На сході та півдні повітря прогріється до 31 градуса тепла.

— 13−14 червня очікується нестабільна погода, яку визначатиме циклон над Чорним морем, що принесе короткочасні дощі з грозами, переважно вдень та ввечері, — розповіла «ФАКТАМ» заступниця начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня. — 15−16 червня очікується поле підвищеного тиску, яке принесе суху погоду, щоправда, на південному сході країни подекуди можливі короткочасні дощі та грози. Температура в період 13−16 червня очікується: ночами стовпчики термометрів показуватимуть плюс 12−18, на півдні та сході — до 22 вище за нуль, вдень очікується 22−28 градусів, а ось на південному сході температура підніметься до 27−33 градусів.

Фото pixabay

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