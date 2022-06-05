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Погода

Літо перейшло у наступ: тепло повертається до України, хоча вечори ще будуть «свіжими»

17:44 5 червня 2022
Квіти на лузі

Після відносного похолодання у неділю, 5 червня, початку наступного тижня буде сухим та теплим.

«Антициклон із центром над Балтикою зумовить 6 червня суху погоду у більшості областей України.
Лише в Одеській, Миколаївській, Херсонській областях та в Криму місцями пройдуть короткочасні дощі та прогримлять грози. Вітер очікується північно-східним, невеликим чи помірним», — прогнозує синопткиня Наталія Діденко.

У понеділок вдень очікується до +23+29 градусів. Найтепліше буде у Запоріжжі та Донецькій області.

У Києві 6 червня буде тепло та сонячно. Температура вдень — до +25 градусів.

«Найближчими днями істотні дощі в Україні малоймовірні. Літо „підскочить“ ще на кілька градусів вгору. Вранці, вночі та увечері буде хороше свіже повітря — до +10+19 градусів» , — зазначила Діденко.

Схожий прогноз дає і Укргідрометцентр .

За даними синоптиків, 7 та 8 червня середня денна температура очікується на рівні до +24+26 градусів. А 9 липня прогнозується спека до +29 градусів. І грози.

Схоже, що підтверджується прогноз, який раніше давала «ФАКТАМ» заступниця начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня. Вона прогнозувала, що з 6 по 9 червня очікується поле високого тиску, яке принесе в основному суху погоду. Синопткиня також говорила, що 8 червня у південній частині, а 9 червня і у центральних областях можлива нестабільна погода: подекуди пройдуть короткочасні дощі з грозами.

Фото Pixabay

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