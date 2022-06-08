Справжній Герой України: 15-річний хлопчик урятував Київ від вторгнення величезної колони рашистів

15-річний підліток Андрій Покраса допоміг ЗСУ ліквідувати велику колону російської військової техніки попри смертельну небезпеку, що йому загрожувала.

Випадок стався під час настання путінських нелюдів на Київ, повідомляє британське видання The Telegraph.

Тоді під селом Березівка, яке розташоване приблизно за 40 км від столиці України, територіальна оборона помітила рух великої колони російської військової техніки. Але щоб знищити її, захисники потребували чітких координат.

Бійці звернулися до 15-річного скейтбордиста та пілота безпілотників Андрія.

Участь Андрія у цій операції підтвердили його батьки, командир відділення безпілотної розвідки ЗСУ Юрій Касьянов та голова Всеукраїнської федерації власників безпілотників Тарас Трояк.

«Він був єдиним, хто мав досвід роботи з безпілотниками у цьому районі», — розповів Касьянов.

15-річний хлопець разом із батьком виїхали у поле та запустили дрон. Згодом за допомогою безпілотника вони помітили світло від ворожої колони, що рухалася на Київ.

«Це була одна з найбільших колон, яка рухалася на Житомирській дорозі, і нам вдалося її знайти, бо одна з вантажівок ненадовго увімкнула світло», — розповідає хлопець.

Колону сфотографували та передали дані Збройним Силам України, які згодом розбили окупантів.

Хлопчик каже, що колона була дуже страшною, але він хотів захистити столицю України.

«Він справжній герой, Герой України», — упевнений розвідник Юрій Касьянов.

Нагадаємо, на початку травня 14-річний одесит В'ячеслав Ялишев загинув у результаті російського ракетного обстрілу, коли біг до сусідів із попередженням про небезпеку.

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