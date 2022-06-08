У Берліні вірменин на легковому автомобілі врізався в натовп: є жертви

У середу, 8 червня, у західній частині Берліна легковий автомобіль в'їхав на швидкості у натовп. Спочатку німецькі ЗМІ повідомили про те, що постраждало щонайменше 30 людей. Проте пізніше поліція уточнила дані — загинув вчитель, ще вісім людей зазнали травм. З них п'ятеро перебувають у критичному стані.

Трагедія сталася на площі Брайтшайдплац неподалік від меморіальної церкви кайзера Вільгельма, яка також відома як Церква поминання, та бульвару Курфюрстендамм. На цій же площі в грудні 2016 року терорист Ісламської держави врізався на вантажівці в різдвяний базар. Тоді внаслідок теракту загинули 13 людей.

Поки що берлінська поліція не може сказати, з чим має справу сьогодні. Чи це був теракт, чи наїзд на людей є нещасним випадком.

Медики відвозять тіло загиблого

Водія сірого Renault Clio затримано. Це 29-річний виходець із Вірменії. Німецькі ЗМІ не мають права поки що публікувати його повне ім'я. Пишуть, що це Гор Х. У нього громадянство ФРН. Чоловік є мешканцем Берліна.

Водія затримали на місці трагедії

Автомобіль, протаранивши натовп, врізався у вітрину однієї з крамниць і зупинився. Гор не намагався чинити опір.

Поліціянти швидко надягли на нього кайданки, посадили у свій BMW та відвезли.

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