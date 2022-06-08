Син кінопродюсера Олександра Роднянського розлучився з дружиною — російською акторкою, зіркою серіалу «Ранетки» Яніною Студіліною. Пара розлучилася після 13 років шлюбу. Про це Студіліна розповіла в інтерв'ю російському журналу.

За її словами, з Олександром вони вже не жили разом близько року. Причиною акторка називає життя у Європі. Нібито Яніна хотіла розвиватися в росії, а не бути просто дружиною та мамою. Крапку в шлюбі поставив напад росії на Україну.

«Мені було важко бути тільки мамою та дружиною, я хотіла реалізувати себе у професії теж і почала часто літати до Москви. Щоразу переді мною стояв вибір: або робота і моє життя, або чоловік і життя в чужій для мене країні. Я вибрала себе. Останні події остаточно поставили крапку в наших стосунках, мій колишній чоловік вибрав життя в Європі. А я вирішила залишитись у Росії. Тут мої батьки, моя робота, мої друзі», — пояснила Студіліна.

У Яніни та Олександра є 5-річна донька Ганна, яка після розлучення залишилася жити з мамою в росії.

Нагадаємо, Олександр Роднянський — син відомого продюсера, медіаменеджера, який останні роки працював у Росії. Роднянський засудив війну проти України, виїхав із Росії.

Роднянський-молодший у 2019 році входив до команди президента України Володимира Зеленського та розробляв його економічну програму.

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