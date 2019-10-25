Сын основателя «1+1» получил должность в Кабмине

Украина

Сын основателя телеканала «1+1» Александра Роднянского получил должность главного экономического советника в правительстве Украины. По информации Reuters, пролоббировать назначение могли в Офисе президента, поскольку Александр Роднянский-младший с лета 2019 года входил в команду президента Украины Владимира Зеленского и разрабатывал его экономическую программу.

«Я изначально отвечал за внутреннюю согласованность всей экономической программы реформ, ее идеологию, базовые принципы и направления. Потом я лично писал всю первую программу (важно уточнить: это не был план действий правительства, а немного иная и более детальная, отчасти, версия). После того, как правительство приступило к работе я, в основном, занимаюсь координацией финансовых реформ с НБУ, подготовкой реформы рынка труда (которую я инициировал), и участвую в обсуждениях большой налоговой реформы», — сказал он журналистам, допустив, что само его имя может привлечь нежелательное внимание к его назначению.

Александр Роднянский получил степень доктора наук в Принстонском университете, а также преподает в Кембриджском университете. Украину он покинул в шестилетнем возрасте, а в 2009−11 гг. возглавлял отдел развития бизнеса в кинокомпании отца.

Напомним, премьер-министр Украины Алексей Гончарук вступился за «Квартал 95» и хор имени Веревки, исполнившие скандальную песню о пожаре в доме экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой.

Фото из соцсетей

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