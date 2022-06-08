Ворог зазнав значних втрат на Бахмутському напрямку, але готує наступ на Слов’янськ, — Генштаб

Протягом 105-ї доби героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню найзагрозливішими напрямами фронту лишається Сєвєродонецький, де окупанти обстрілювали цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Привілля, Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Воронове, Тошківка, Гірське та інших, а також Слов’янський, на якому ворог активізує підготовку для подальших наступальних дій.

Втім, як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, на Слов'янському напрямку українські воїни ведуть ефективні оборонні бойові дії в районі населеного пункту Довгеньке, а на сусідньому Бахмутському напрямку — завдали російським окупантам значних втрат у живій силі та техніці під час ворожого штурму поблизу Берестового.

На Сіверському напрямку ворог продовжує забезпечувати посилену охорону ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях. Зокрема, було обстріляно з мінометів цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Ходине, Рижівка та Велика Писарівка Сумської області.

Тривають також мінометні обстріли цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Уди, Питомник, Ртищівка, Іванівка, Гусарівка та інших на Слобожанщині, а також на Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках. Також ворог застосував штурмову авіацію неподалік Мар’їнки і Кам’янки на Донецькому напрямку.

Тим часом в Міністерстві оборони Великобританії констатують, що лінія фронту за останню добу практично не змінилася.

Актуальна карта бойових дій

Нагадаємо, ЗСУ довели втрати ворога в Україні до 31500 «голів», і цей підрахунок далеко не остаточний.

Фото t. me/V_Zelenskiy_official/

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