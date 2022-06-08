Ранок має починатися з «душевного» відео: українські воїни показали знищення ворога на рідній землі

Незважаючи на важкі будні на війні, мужні бійці української армії знаходять у собі сили ставитися до того, що відбувається з оптимізмом і навіть із неабиякою часткою гумору.

Так, на одній із сторінок у мережі воїни показали «душевне» відео, в якому ЗСУ «душать» ворога, спрямовуючи потужні удари по рашистській техніці.

"Ранок має починатися з відео, де наші душать ворога. Робота української зенітної установки ЗУ-23-4 "Шилка" з 4-ма гарматами калібру 23 мм. Хороша порція свинцю для окупантів", - підписали бійці ролик.

Свій шанс передати російським нацистам "полум'яний привіт" не прогаяли і артилеристи 35-ї окремої бригади морської піхоти під Херсоном.

А що вже говорити про «снайперів» ЗСУ, які скидають бомби з безпілотників точно за розташуванням ворога.

У результаті техніка ворога перетворюється на неживий «арт-об'єкт» авторства 92 ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка та купу металобрухту.

«Російські танки завжди ні на що не здатні після зустрічі з артилерією Збройних Сил України! Така доля чекає на всіх російських загарбників та їхню техніку — навіки залишитися в українській землі!» — наголошують українські воїни.

Нагадуємо, лише на Слов'янському та Сєверодонецькому напрямках ЗСУ відбили 11 атак ворога, знищивши 3 танки, 5 артилерійських систем, 2 бойові броньовані машини, 13 одиниць автомобільної техніки та три склади з боєприпасами супротивника.

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