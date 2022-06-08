34.32 / 35.36 36.27 / 37.70
Київ: +23
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Мінус 140 рашистів, 3 танки та 13 БМП: названо втрати армії вбивць путіна за добу

11:09 8 червня 2022
Мінус 140 рашистів, 3 танки та 13 БМП: названо втрати армії вбивць путіна за добу

Загальні бойові втрати російського агресора з 24 лютого по 08 червня орієнтовно склали 31500 осіб, при цьому минулої доби ліквідовано ще 140 загарбників.

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

Крім того, бійці ЗСУ знищили 1393 танки (+3 за останню добу), 3429 бойових броньованих машин (+13), 703 артилерійські системи (+9) та велику кількість іншої російської смертоносної техніки.

Зазначається, що найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському напрямку.

Можна не сумніватися, що надалі втрати ворога лише зростатимуть, адже на боці Сил Добра у нашій країні воюють громадяни багатьох країн.

 

Крім того, в Україну регулярно надходить військова техніка від країн-партнерів.

 

Українські артилеристи вже освоїли французькі САУ на колісному шасі CAESAR

Грізна техніка – вже на передовій

І це при тому, що американська військова техніка в рамках ленд-лізу ще не дісталася України !

113

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Лілія Подкопаєва

«Маски зняті»: Лілія Подкопаєва розповіла, як спілкується з мовчазною кумою Ані Лорак

Гривні

Деякі українці отримають гроші від Червоного Хреста: названі суми, терміни та обов'язкові умови для виплати

Лимонад

«Ваші діти забудуть про магазинні соки та газовані води»: готуємо домашній лимонад

Комарі

Ви не підозрювали, але цей доступний засіб позбавить вас влітку від мух та комарів у будинку, навіть у нічний час (відео)

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.