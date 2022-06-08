Мінус 140 рашистів, 3 танки та 13 БМП: названо втрати армії вбивць путіна за добу

Загальні бойові втрати російського агресора з 24 лютого по 08 червня орієнтовно склали 31500 осіб, при цьому минулої доби ліквідовано ще 140 загарбників.

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

Крім того, бійці ЗСУ знищили 1393 танки (+3 за останню добу), 3429 бойових броньованих машин (+13), 703 артилерійські системи (+9) та велику кількість іншої російської смертоносної техніки.

Зазначається, що найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському напрямку.

Можна не сумніватися, що надалі втрати ворога лише зростатимуть, адже на боці Сил Добра у нашій країні воюють громадяни багатьох країн.

Крім того, в Україну регулярно надходить військова техніка від країн-партнерів.

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І це при тому, що американська військова техніка в рамках ленд-лізу ще не дісталася України !

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