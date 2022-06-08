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Шоу-бізнес

Ріта Ора виходить заміж за Тайку Вайтіті

20:23 8 червня 2022
Тайка Вайтіті та Ріта Ора

Популярна британська співачка Ріта Ора та відомий кінорежисер Тайка Вайтіті з Нової Зеландії мають намір узаконити свої стосунки найближчим часом. Один із близьких друзів цієї пари повідомив газеті The Sun, що питання вже вирішено. «Не було жодних каблучок, охів та ахів у Instagram. Вони люблять один одного, їм добре разом, вони з кожним днем стають дедалі ближче. Тому цілком природно настав момент, коли Ріта та Тайка практично одночасно запропонували один одному одружитися…» — заявило джерело на правах анонімності.

Ора та Вайтіті познайомилися у березні минулого року. Їхній роман розвивався стрімко. Вже у серпні вони вирішили жити разом.

Кажуть, що пара не збирається влаштовувати шоу зі свого весілля. Це буде дуже скромна вечірка за участю лише кількох близьких друзів. І пройде вона десь за кордоном. Можливо, потім у Лондоні молодята влаштують щось галасливіше, але без оренди замків та палаців, як це зараз модно.

Ріта Ора та Тайка Вайтіті на вечірці після вручення премії "Оскар" у березні 2022 року

Для 31-річної Ріти це буде перший шлюб, хоча романів у попдіви було багато. Ора зустрічалася в різний час з американським співаком Бруно Марсом, братом Кім Кардаш'ян Робом Кардаш"яном, всесвітньо відомим ді-джеєм Кельвіном Гаррісом, сином дизайнера Томмі Хілфігера Ріккі Хілом, музикантом Тревісом Баркером, популярним актором Ендрю Гарфілдом.

46-річний Вайтіті був одружений з продюсеркою Челсі Уінстенлі. Вони зіграли весілля у 2011 році. Вони мають двох доньок. У 2018 році подружжя розлучилося. Все минуло тихо, без скандалу.

Тайка відомий культовими фільмами та серіалами «Реальні упирі», «Чим ми зайняті в тіні», «Тор: Рагнарек», «Кролик Джоджо», «Мандалорець». За сценарій до фільму «Кролик Джоджо» отримав премії «Оскар» та BAFTA.

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