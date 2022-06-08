Шалений гол Циганкова приніс Україні гостьову перемогу над Ірландією: відеоогляди матчів Ліги націй

У середу, 8 червня, збірна України, яка не зуміла пробитися на ЧС-2022, поєдинком проти команди Ірландії на стадіоні «Авіва» у Дубліні стартувала у другому за силою дивізіоні Ліги націй.

Дивізіон В. Група 1

Ірландія — Україна — 0:1

Україна: Лунін, Миколенко, Сирота, Бондар, Попов, Качараба (Караваєв, 72), Сидорчук, Шапаренко, Мудрик (Пихальонок, 72), Зубков (Циганков, 46), Довбик (Сікан, 80).

Гол: Циганков (47).

На перший в історії матч з ірландцями (72-й суперник нашої національної команди) підопічні Олександра Петракова вийшли через три доби після хворобливого фіаско в Кардіффі та в практично повністю оновленому складі. Бущан, Степаненко, Ярмоленко та Яремчук взагалі не потрапили до заявки на гру, а Матвієнко, Забарний, Караваєв, Зінченко, Малиновський та Циганков розпочали зустріч у Дубліні на лаві запасних.

З тих, хто з перших хвилин бився з Уельсом, в «основі» опинився лише захисник Миколенко. При цьому Петраков довірив місце серед перших 11 Сироті, Попову, Качарабі, Бондару та Мудрику, в активі яких було лише шість матчів за національну команду на п'ятьох.

Зустріч розпочалася з хвилини оплесків на адресу захисників України («жовто-синіх» на трибунах арени «Авіва» підтримували близько трьох з половиною тисяч вболівальників), за що ірландцям окрема дяка. Більше того, маленькі ірландські футболісти на чолі з капітаном «зелених» Даффі роздали українським біженкам жовто-сині букети. Виглядало зворушливо.

Сама ж гра з перших хвилин була досить хаотичною з обох боків. Ірландці за рахунок високого пресингу притиснули Україну до її воріт. Але забити у дебюті господарям не вистачило майстерності. При цьому незіграність та хвилювання українських футболістів були видні неозброєним оком.

Добре, що з часом наші заграли продуманіше та активніше, і на 37-й хвилині Качараба забив гол-красень ударом з-за меж штрафного майданчика. Але словацький рефері Глова після підказки VAR взяття воріт ірландців скасував, зафіксувавши крихітний офсайд у автора результативної передачі Довбика.

Відразу після перерви Петраков кинув у бій Циганкова, і вже за пару хвилин динамівець шаленим ударом зі штрафного від бічної лінії вивів збірну України вперед, забивши свій сьомий м'яч за національну команду.

Чим ближче був фінальний свисток, то частіше ірландці загрожували воротам Луніна після стандартних положень. Один удар Даффі головою в перекладину чого лише був вартий! Але збірна України з дебютантом Ігнатенком з «Бордо» вистояла. З перемогою! Нехай, поки що лише на футбольному полі.

Відеоогляд матчу Ірландія — Україна

Ще в одному поєдинку у групі збірна Шотландії перемогла у Глазго команду Вірменії — 2:0 (Ролстон, 28, Маккена, 40).

Становище команд: 1. Шотландія — 3 очки (1 матч); 2. Україна — 3 (1); 3. Вірменія — 3 (2); 4. Ірландія — 0 (2).

У наступному турі у групі 1 11 червня зіграють: Україна — Вірменія та Ірландія — Шотландія.

Дивізіон А

Група 4

Бельгія — Польща — 6:1 (Вітсель, 42, де Брюйне, 59, Троссар, 73, 80, Дендонкер, 83, Опенда, 90+3 — Левандовські, 28).

Уельс — Нідерланди — 1:2 (Норрінгтон-Девіс, 90+2 — Коопмейнерс, 50, Вегхорст, 90+4).

Становище команд: 1. Нідерланди — 6; 2. Бельгія — 3; 3. Польща — 3; 4. Уельс — 0.

У четвер, 9 червня, у рамках 3-го туру Ліги націй заплановано такі матчі: дивізіон А — група 2: Швейцарія — Іспанія, Португалія — Чехія; дивізіон В — група 4: Швеція — Сербія, Норвегія — Словенія; дивізіон С — група 2: Греція — Кіпр, Косово — Північна Ірландія, група 4 — Північна Македонія — Грузія, Гібралтар — Болгарія; дивізіон D — група 2: Мальта — Естонія.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що 50-й гол за збірну Харрі Кейна врятував Англію від поразки у поєдинку Ліги націй із Німеччиною.

Фото Twitter FAIreland

102

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter