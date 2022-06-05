Гол Ярмоленка у свої ворота залишив Україну без чемпіонату світу: відеоогляд матчу

У неділю, 5 червня, у Кардіффі на стадіоні «Міленіум» відбувся фінальний матч плей-оф відбору на ЧС-2022, у якому збірна Уельсу приймала Україну. Нагадаємо, на попередній стадії валлійці ще наприкінці березня обіграли вдома Австрію (2:1), а «жовто-сині» в перший день літа здолали на виїзді Шотландію (3:1).

Плей-оф відбору на ЧС-2022. Фінал

5 червня (неділя)

Уельс — Україна — 1:0 (Ярмоленко, 34, у свої ворота).

Україна: Бущан, Караваєв, Забарний, Матвієнко, Миколенко, Степаненко (Сидорчук, 70), Малиновський (Шапаренко, 70), Зінченко, Циганков (Мудрик, 77), Ярмоленко, Яремчук (Довбик, 77).

Про важливість поєдинку для обох команд говорити зайве. Підопічні Олександра Петракова неодноразово публічно висловлювалися, що зараз їх налаштовувати додатково на ігри не варто, оскільки всі чудово розуміють, що за ними вся країна, яка страждає від війни проти росії, та десятки мільйонів співвітчизників, яким просто потрібні хоч якісь приводи для радості. А вихід на чемпіонат світу, вдруге в історії нашої незалежної країни, був би таким. Що стосується Уельсу, то представники Туманного Альбіону не виходили до фінальної частини Мундіалю цілих 64 (!) роки, коли 1958-го дійшли у Швеції до чвертьфіналу. До того ж, тільки вихід на чемпіонат світу обіцяв команді солідний бонус — 10,5 млн доларів (2,5 млн відразу та ще 8 після групового етапу).

Уже у стартові хвилини «жовто-сині» змогли забити у ворота господарів. Іспанський арбітр Матеу Лаос призначив штрафний за порушення проти Степаненка, і Зінченко ударом метрів із 28-ми застав зненацька голкіпера валлійців. Ось тільки чемпіон Англії у складі «МанСіті» зробив це без свистка, і рефері цілком справедливо не став зараховувати взяття воріт.

«Жовто-сині» продовжували шукати щастя біля володінь суперника. Малиновський пробив зі штрафного в руки голкіперу, також воротар упорався з ударом Циганкова з-за меж штрафного майданчика в кут, як і зреагував на постріл Яремчука метрів із 10-ти, коли нашого форварда вивів на ударну позицію закиданням зі своєї половини поля Забарний.

Особливу увагу наші хлопці приділили лідеру суперника Гарету Бейлу, якого на полі практично не було видно. Можливо, якісний рецепт протидії зірковому півзахиснику підказав голкіпер Андрій Лунін, який кілька років виступав із Бейлом у складі мадридського «Реала». Тим не менш, ледь не перший момент за участю зіркового гравця призвів до голу в наші ворота. Валлійці заробили штрафний біля лівого кута карного майданчика, Гарет виконав подачу у володіння нашої команди, і Ярмоленко, який повернувся на допомогу захисникам, головою зрізав м'яча у власні ворота — 1:0.

Наприкінці першого тайму Ярмоленко був близьким до того, щоб виправити свою помилку. Андрій встиг виштовхнути м'яча з-під ноги Аллена, який у відповідь ударив по гомілкостопу українця. Здавалося б, очевидний пенальті, але арбітр навіть після перевірки VAR 11-метровий не став призначати. Ярмоленко лише іронічно посміхнувся…

Щойно розпочався другий тайм, як господарі мали забійний момент, щоб подвоїти свою перевагу. Благо, Ремзі пробачив «жовто-синіх», замикаючи з лінії воротарського простріл від Мура з лівого флангу — м'яч пролетів поруч із дальньою стійкою. У свою чергу підопічні Олександра Петракова продовжували тиснути, змушуючи суперників оборонятися ледь не всім складом. Ось тільки ані Циганкову, який замикав простріл із лівого флангу, ані Яремчуку, який грав на добиванні, ані Малиновському, який пробивав здалеку, так і не вдалося відправити м'яч у ворота.

Захопившись атакою, нашим хлопцям не можна було забувати про оборону. В одній атаці валлійці були близькими до того, щоб фактично «закривати» матч — після подачі з правого флангу Джонсон поцілив зльоту в стійку, а потім Бейл пробивав без опору з кількох метрів, але блискучу реакцію продемонстрував Бущан, парирувавши «мертвий» м'яч.

«Жовто-сині» не втрачали надію до самого фінального свистка. І цілком могли перевести гру в овертайм — якби удар Ярмоленка з центру штрафного майданчика не заблокував захисник, а воротар не видав блискучий сейв після того, як Довбик замикав головою навіс з лівого флангу. Але, на жаль, фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу господарів.

Таким чином, на чемпіонат світу вдруге в історії їде Уельс, де зіграє в одній групі з Англією, США та Іраном. Україна ж готується до трьох матчів Ліги націй, які проведе найближчими днями у червні, — а ось за матчами мундіалю наприкінці цього року наші футболісти слідкуватимуть по телевізору.

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