Німеччина у формі жіночої збірної не втримала перемогу над Англією: відеоогляди матчів Ліги націй

У вівторок, 7 червня, відбулися чергові матчі 2-го туру Ліги націй, де збірна України 8 червня стартує поєдинком у Дубліні проти команди Ірландії.

Дивізіон А

Група 3

Німеччина — Англія — 1:1 (Хофманн, 51 — Кейн, 88, з пенальті).

Історія протистояння двох грандів європейського футболу налічує майже дев'ять десятиліть. З того часу, як у далекому 1933-му німці та англійці зіграли внічию у Берліні (3:3), до звітної дуелі в Мюнхені їхні шляхи перетиналися ще 16 разів (суперники перемагали по сім разів і тричі матчі між ними закінчувалися внічию за різниці м'ячів 29:23 на користь представників Туманного Альбіону). Щоправда, в останній дуелі суперників Англія не пустила Німеччину до чвертьфіналу Євро-2020 (2:0).

До речі, на гру на «Альянц Арені» бундестім вийшов у формі жіночої національної команди. Таким чином, підопічні Хансі Фліка підтримали жіночу збірну перед чемпіонатом Європи, що стартує 6 липня.

У результаті німці підтримали дівчат формою, але не результатом, не зумівши помститися англійцям за фіаско на чемпіонаті Європи. На гол півзахисника менхенгладбахської «Боруссії» Йонаса Хофманна гості наприкінці зустрічі відповіли влучним ударом з пенальті форварда «Тоттенхема» Харрі Кейна, який забив ювілейний, 50-й, м'яч у футболці збірної Англії.

Італія — Угорщина — 2:1 (Барелла, 30, Пеллегріні, 45 — Манчіні, 61, у свої ворота).

На старті турніру угорці стали авторами гучної сенсації, перемігши в Будапешті віцечемпіонів Євро-2020 англійців. А ось із чемпіонами Європи у підопічних італійського фахівця Марко Россі в Чезені не склалося. Точні удари Ніколо Барелли та Лоренцо Пеллегріні принесли Скуадрі Адзуррі першу у трьох останніх поєдинках перемогу.

Становище команд: 1. Італія — 4 очки; 2. Угорщина — 3; 3. Німеччина — 2; 4. Англія — 1.

Дивізіон В

Група 3

Фінляндія — Чорногорія — 2:0 (Пох'янпало, 31, 38).

Боснія та Герцеговина — Румунія — 1:0 (Превляк, 68).

Становище команд: 1. Фінляндія — 4; 2. Боснія та Герцеговина — 4; 3. Чорногорія — 3; 4. Румунія — 0.

Дивізіон С

Група 1

Литва — Туреччина — 0:6 (Догукан Сінік, 2, 14, Сердар Дурсун, 56, з пенальті, 81, Юнус Акгюн, 89, Халіл Дервішоглу, 90+1).

Фарерські острови — Люксембург — 0:1 (Родрігес, 74, з пенальті). На 68-й хвилині вилучений Йоенсен, а на 80-й — Ванхамар (обидва — Фарери).

Перемогу люксембуржцям на островах приніс гол із пенальті форварда Жерсона Родрігеса, контракт якого все ще належить київському «Динамо».

Становище команд: 1. Туреччина — 6; 2. Люксембург — 6; 3. Фарери — 0; 4. Литва — 0.

У середу, 8 червня, у Лізі націй буде зіграно чотири поєдинки: дивізіон А — група 4: Уельс — Нідерланди, Бельгія — Польща; дивізіон У — група 1: Ірландія — Україна, Шотландія — Вірменія.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чемпіон світу збірна Франції у двох стартових матчах Ліги націй набрала лише одне очко.

Фото Twitter збірної Німеччини

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