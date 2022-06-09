Пенсійне посвідчення треба замінити: у ПФУ роз'яснили, в яких випадках знадобиться новий документ

Особам, яким призначено пенсію, органи Пенсійного фонду України видають пенсійні посвідчення на підставі заяви на виготовлення документу.

У ПФУ звертають увагу людей, які вийшли на заслужений відпочинок, що у разі, коли пенсійне посвідчення стало непридатним для користування або було втрачено, або пенсіонерам призначено інший вид виплат чи змінилися обставини здійснення опіки та піклування (змінився законний представник чи його звільнено від повноважень, поновлено цивільну дієздатність одержувача пенсії тощо), за заявою людини видається нове посвідчення.

Подати заяву на виготовлення пенсійного посвідчення можна:

до територіального органу ПФУ за місцем перебування особи на обліку як одержувача пенсії;

в особистому кабінеті через вебпортал електронних послуг ПФУ, розділ «Щодо пенсійного забезпечення». Для цього необхідно авторизуватись на вебпорталі за допомогою Дія. Підпис або кваліфікованого електронного підпису (КЕП), або засобами Інтегрованої системи електронної ідентифікації ID.GOV.UA, в т. ч. з використанням технології Bank ID;

з використанням технології Bank ID; за допомогою мобільного застосунку «Пенсійний фонд» у розділі «До ПФУ — Комунікації до ПФУ — Заява на виготовлення пенсійного посвідчення».

Нагадаємо, що під час війни за наявності всіх необхідних документів для призначення пенсії можна звернутися до будь-якого сервісного центру ПФУ незалежно від регіону. Місце прописки та фактичного проживання не мають значення, оскільки Пенсійний фонд володіє Рестром застрахованих осіб, де зберігається інформація про кожну людину, яка офіційно працювала.

Фото Pixabay

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