В Україні оновили правила виходу на пенсію до досягнення пенсійного віку: хто зможе розпочати отримувати виплати достроково

З набранням чинності Законом «Про внесення зміни до деяких законів України щодо вдосконалення пенсійного законодавства» розширилися права українців на достроковий вихід на пенсію за віком. За законом, це можливо, якщо:

трудовий договір з працівниками розірвано не більше ніж за півтора року до досягнення пенсійного віку, у зв'язку із змінами в організації виробництва та праці, у тому числі з ліквідацією, реорганізацією, банкрутством, перепрофілюванням підприємства, установи, організації, скороченням чисельності або штату працівників, за умови реєстрації осіб у державній службі зайнятості та відсутності підходящої їм роботи;

у зв'язку з виявленням невідповідності працівника посади за станом здоров'я.

Для дострокового оформлення пенсії у разі розірвання трудового контракту у зв'язку зі скороченням штату або ліквідацією компанії працівнику необхідно буде стати на облік державної служби зайнятості та за відсутності придатної для них роботи або за невідповідності працівника займаній посаді за станом здоров'я — пенсія оформляється раніше.

Достроково вийти на пенсію також можуть матері або батьки багатодітних сімей, а також ті, у кого на утриманні перебувають діти з рідкісними та тяжкими захворюваннями, які не мають встановленої інвалідності.

Це стосується матерів, які народили п'ятеро і більше дітей та виховали їх до шестирічного віку, та матерів, які виховують дитину з інвалідністю — після досягнення 50-річного віку та наявності 15 років страхового стажу. А для батьків, які виховували самостійно п'ятьох або більше дітей, або дітей з інвалідністю — по досягненню 55-річного віку та наявності 20 років страхового стажу.

Нагадаємо, раніше у Пенсійному фонді розповіли, як отримати пенсію у Сєверодонецьку та інших тимчасово окупованих населених пунктах України.

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