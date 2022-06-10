Сумний випадок із 11-річною українкою у Польщі: дівчинка потрапила під трамвай на кільцевій розв'язці

У столиці Польщі Варшаві, де скасували безкоштовний проїзд для біженців з України, стався нещасний випадок із 11-річною українкою — вона потрапила під трамвай на кільцевій розв'язці.

Про це пише місцеве видання se.pl.

Повідомляється, що дівчинка, повертаючись зі школи, переходила трамвайні колії у забороненому місці. Удар був такої сили, що з дитини злетіло взуття. На місце викликали гелікоптер медичної служби порятунку, але через відсутність місця для посадки постраждалу доправили до лікарні машиною швидкої допомоги.

Відомо, що дівчинка з матір'ю приїхала до Польщі ще до російського вторгнення до України.

За словами представника прес-служби місцевої поліції Ярослава Флорчака, водій трамвая після інциденту пройшов тест на алкоголь, але той показав негативний результат.

Нагадаємо, у березні в Італії загинула п'ятирічна дівчинка, яка втекла від війни в Україні — вона стала жертвою наїзду легковика.

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