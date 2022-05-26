В Європі для українських біженців скасовують безкоштовний проїзд у транспорті: що важливо знати

У деяких країнах ЄС, зокрема, у Польщі, скасовують безкоштовний проїзд для українських біженців, які виїхали з України через широкомасштабне вторгнення росії.

Про це повідомляють у телеграм-каналі, створеному для підтримки українців за кордоном. Безкоштовний проїзд співгромадянам дозволявся у міському транспорті та транспорті міжнародного сполучення. Для цього потрібно було лише надати документ, що засвідчує громадянство України, або нульовий білет, який можна взяти у касах на вокзалі.



Але вже з 1 червня Польща, Швейцарія, Німеччина, Болгарія та Чехія запроваджують пільгову плату для українців.



Наприклад, Німеччина вводить проїзний на всі види міського транспорту в будь-якому місті та регіональні поїзди за 9 євро. У Чехії абонемент на всі види місцевого громадського транспорту коштуватиме майже 7 євро. У Польщі інформація про скасування безкоштовного проїзду з'явилася для громадського транспорту Варшави. Роз'яснення про поїздки в регіональних поїздах та міжнародне залізничне сполучення з сусідніми країнами обіцяють надати додатково.

Фото EU supports Ukraine

«Варто пам'ятати, що правила проїзду для українців у громадському транспорті країн ЄС з 1 червня можуть змінитися і в тих країнах, які поки що не заявляли про плани скасування безкоштовного проїзду. Актуальну інформацію радимо перевіряти на сайті ЄС для українських біженців», — йдеться у повідомленні. .

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А в «Укрзалізниці» уточнили, що з першого літнього дня українці можуть безкоштовно виїхати з міст: Хелм, Дорогуськ, Люблін, Грубешів, Перемишль, Загуж, Ярослав та Жешув.

В УЗ зазначили, що інші правила безкоштовного користування залізницею Польщі для українців залишаються незмінними: скористатися можливістю безкоштовного проїзду в поїздах 2-го класу TLK та IC можуть українці, які перетнули кордон з 24 лютого. Таке право надали дітям до 18 років, жінкам, людям з інвалідністю від 18 до 60 років, а також чоловікам віком від 60 років.

Посадка у потяги — за заздалегідь отриманими у касі безкоштовними квитками, що видаються при пред'явленні закордонного паспорта громадянина України, проїзного документа від УЗ на поїзд до Польщі або Повідомлення про присвоєння номера PESEL разом з будь-яким іншим документом, що засвідчує особу. Громадянам з інвалідністю також потрібно пред'явити документи, можна й українські, що підтверджують їхню інвалідність.

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Фото Pixabay

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